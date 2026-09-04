Ο Γκουστάβο Πουέρτα βρίσκεται για πρώτη φορά στην αποστολή του Ολυμπιακού, με τον Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ να τον συμπεριλαμβάνει στα πλάνα του για την αναμέτρηση με τον Βόλο στο Πανθεσσαλικό.

Ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει τον Βόλο το Σάββατο (5/9, 19:00), στο πλαίσιο της 3ης αγωνιστικής της Super League, με τους «ερυθρόλευκους» να ολοκληρώνουν την προετοιμασία τους ενόψει της αναμέτρησης.

Μετά το τέλος της τελευταίας προπόνησης, ο Βάσκος τεχνικός ανακοίνωσε τους ποδοσφαιριστές που θα ταξιδέψουν στη Μαγνησία. Ανάμεσά τους βρίσκεται και το τελευταίο μεταγραφικό απόκτημα της ομάδας του Πειραιά, Γκουστάβο Πουέρτα, ο οποίος είναι πλέον διαθέσιμος για το παιχνίδι.

Αντίθετα, εκτός αποστολής έμειναν ο Ρόμαν Γιάρεμτσουκ και ο Κλέιτον. Η παρουσία του Πουέρτα, πάντως, είναι αυτή που ξεχωρίζει, καθώς ο Κολομβιανός μέσος έχει πλέον την ευκαιρία να πραγματοποιήσει το ντεμπούτο του με τη φανέλα του Ολυμπιακού.