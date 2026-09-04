Κατά την κατάθεσή του ενώπιον του δικαστηρίου στο Σαν Ισίδρο, ο Λούκε αμφισβήτησε τα συμπεράσματα των ειδικών που έχουν προηγουμένως καταθέσει για την κατάσταση της υγείας του Αργεντινού θρύλου.

Ο ίδιος υποστήριξε πως οι εμπειρογνώμονες οδηγήθηκαν στα συμπεράσματά τους έχοντας ήδη μια συγκεκριμένη εικόνα για την υπόθεση.

«Αυτό που συμβαίνει είναι πολύ σαφές: αυτοί -οι εμπειρογνώμονες- έχουν την έκθεση νεκροψίας, το ιατρικό ιστορικό και μια προκαθορισμένη διάγνωση. Είναι μια περίπτωση προκατάληψης επιβεβαίωσης: αναζήτησαν αυτό που τους ταίριαζε», δήλωσε ο Λούκε.

Στη δίκη, εκτός από τον νευροχειρουργό, βρίσκονται αντιμέτωποι με κατηγορίες ακόμη έξι επαγγελματίες υγείας. Όλοι ελέγχονται για πιθανή θανατηφόρα αμέλεια στην ιατρική φροντίδα που παρασχέθηκε στον Μαραντόνα, ο οποίος έφυγε από τη ζωή στις 25 Νοεμβρίου 2020, σε ηλικία 60 ετών.

Ο «Ντιεγκίτο» βρισκόταν τότε σε περίοδο ανάρρωσης από νευροχειρουργική επέμβαση και νοσηλευόταν στην κατοικία του. Οι συνθήκες και ο τρόπος με τον οποίο οργανώθηκε και διαχειρίστηκε η κατ’ οίκον νοσηλεία αποτελούν βασικά σημεία της δικαστικής διαδικασίας.

«Δεν ήταν αυτός ο ασθενής που είχαμε»

Κατά τη διάρκεια των ακροαματικών διαδικασιών, μέλη της ιατρικής επιτροπής που είχε συσταθεί με δικαστική εντολή το 2021 έχουν παρουσιάσει στοιχεία σχετικά με την κατάσταση της υγείας του Μαραντόνα.

Σύμφωνα με τις καταθέσεις τους, ο πρώην άσος αντιμετώπιζε προβλήματα που αφορούσαν την καρδιά, το ήπαρ και τα νεφρά.

Ο Λούκε απέρριψε αυτή την εικόνα, υποστηρίζοντας πως δεν ανταποκρίνεται στην κατάσταση που παρουσίαζε ο Μαραντόνα όσο ήταν εν ζωή.

«Ο ασθενής που περιέγραψαν οι εμπειρογνώμονες της επιτροπής δεν είναι αυτός που είχαμε όταν ήταν ζωντανός», ανέφερε.

Και συνέχισε: «Καρδιακή, ηπατική ή νεφρική ανεπάρκεια δεν εντοπίστηκε ποτέ επειδή οι εξετάσεις βγήκαν φυσιολογικές και ο ασθενής δεν ανέφερε τίποτα».

Ο νευροχειρουργός επέμεινε ακόμη ότι οι ειδικοί στηρίχθηκαν σε μεγάλο βαθμό στα ευρήματα της νεκροψίας, υποστηρίζοντας πως αυτό επηρέασε την αξιολόγησή τους.

Ο θάνατος και η σχέση με τον Λούκε

Ο Ντιέγκο Μαραντόνα πέθανε από καρδιοαναπνευστική ανακοπή και πνευμονικό οίδημα στις 25 Νοεμβρίου 2020. Η συγκεκριμένη νοσηλεία στο σπίτι αποτελεί ένα από τα βασικότερα αντικείμενα της δίκης, καθώς εξετάζεται κατά πόσο η φροντίδα που του παρασχέθηκε ήταν η ενδεδειγμένη.

Ο Λεοπόλντο Λούκε, παρότι νευροχειρουργός και όχι ο γιατρός που είχε την αποκλειστική ευθύνη για κάθε πτυχή της θεραπείας του, διατηρούσε στενή σχέση εμπιστοσύνης με τον Μαραντόνα.

«Με εμπιστευόταν. Διευκόλυνα ορισμένα πράγματα», ανέφερε χαρακτηριστικά κατά την κατάθεσή του.

Η δίκη συνεχίζεται με τις καταθέσεις μαρτύρων που θα προτείνει η υπεράσπιση. Μετά την ολοκλήρωση αυτής της διαδικασίας, οι τελικές αγορεύσεις αναμένεται να ξεκινήσουν στα τέλη Σεπτεμβρίου.