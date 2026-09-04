Ο διεθνής γκαρντ αναμένεται να γίνει ξανά κάτοικος SUNEL Arena, καθώς η συμφωνία των δύο πλευρών βρίσκεται στην τελική της ευθεία. Εφόσον δεν προκύψει κάποιο απρόοπτο, ο Λαρεντζάκης θα υπογράψει συμβόλαιο τριετούς διάρκειας και θα φορέσει ξανά τη φανέλα της ΑΕΚ, αρκετά χρόνια μετά την πρώτη του παρουσία στον σύλλογο.

Η εξέλιξη αυτή συνδέεται άμεσα και με τον Ντράγκαν Σάκοτα. Ο έμπειρος τεχνικός γνωρίζει πολύ καλά τον παίκτη και έχει εξαιρετική άποψη για τις δυνατότητές του, με τους δύο να είναι έτοιμοι να συνεργαστούν ξανά. Άλλωστε, μαζί είχαν πανηγυρίσει σημαντικές επιτυχίες το 2018, όταν η ΑΕΚ κατέκτησε τόσο το Basketball Champions League όσο και το Κύπελλο Ελλάδας.

Η επικείμενη επιστροφή του Λαρεντζάκη προσθέτει ποιότητα και εμπειρία στην περιφέρεια της ΑΕΚ. Πρόκειται για έναν παίκτη με πολυετή παρουσία στο κορυφαίο επίπεδο της EuroLeague, αλλά και σημαντικές παραστάσεις με την Εθνική Ελλάδας, στοιχεία που αναμένεται να προσφέρουν επιπλέον λύσεις στην ομάδα.

Την ίδια στιγμή, η παρουσία του στον Ολυμπιακό ουσιαστικά ολοκληρώνεται. Ο Λαρεντζάκης δεν συμπεριλήφθηκε στην αποστολή των «ερυθρόλευκων» που ταξίδεψε στο Ηράκλειο για το «CRETE IBT», εξέλιξη που επιβεβαιώνει πως βρίσκεται πλέον εκτός των πλάνων της ομάδας του Πειραιά.

Η ΑΕΚ, από την πλευρά της, συνεχίζει να διαμορφώνει το ρόστερ της με στόχο να παρουσιαστεί ακόμη πιο ανταγωνιστική στο BCL. Μεγάλος στόχος είναι η κατάκτηση της διοργάνωσης, η οποία προσφέρει και το εισιτήριο για το NBA Europe της σεζόν 2027-28, όπως και η συμμετοχή στον τελικό της διοργάνωσης.

Στο μεταξύ, η «Βασίλισσα» συνεχίζει την προετοιμασία της στην Κωνσταντινούπολη και σήμερα στις 19:00 αντιμετωπίζει την Τραμπζονσπόρ σε φιλική αναμέτρηση. Πρόκειται για ένα δυνατό τεστ για την ομάδα του Σάκοτα, απέναντι σε έναν ιδιαίτερα ανταγωνιστικό αντίπαλο.