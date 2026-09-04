Στην Αθήνα βρίσκεται πλέον ο Λίον Μπέιλι, ο οποίος αποτελεί και επίσημα νέο μεταγραφικό απόκτημα του Ολυμπιακού. Ο έμπειρος μεσοεπιθετικός έφτασε στην Ελλάδα λίγο πριν από τη 1:00 τα ξημερώματα, προκειμένου να ενσωματωθεί στη νέα του ομάδα.

Ο Τζαμαϊκανός εξτρέμ έχει ήδη ανακοινωθεί από τους «ερυθρόλευκους», με τους οποίους υπέγραψε συμβόλαιο έως το 2030. Ο Ολυμπιακός απέκτησε τον Μπέιλι από την Άστον Βίλα, επενδύοντας στην εμπειρία και την ποιότητά του για την ενίσχυση της μεσοεπιθετικής γραμμής.

Ο 27χρονος άσος αναμένεται να αποτελέσει μία από τις βασικές επιλογές του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, προσθέτοντας ταχύτητα, δημιουργία και λύσεις στα άκρα της επίθεσης.

Στις πρώτες δηλώσεις του μετά την ολοκλήρωση της μεταγραφής, ο Μπέιλι έθεσε ψηλά τον πήχη, εκφράζοντας την επιθυμία του να πανηγυρίσει την κατάκτηση του Europa League και με τον Ολυμπιακό. Μάλιστα, αποκάλυψε πως συζήτησε τον συγκεκριμένο στόχο και με τον Βαγγέλη Μαρινάκη.

«Είναι τιμή να είμαι εδώ. Εγώ και η οικογένειά μου θέλαμε να είμαστε εδώ και είμαι σίγουρος ότι θα το απολαύσουμε και θα δημιουργήσουμε ωραίες αναμνήσεις.

Το Europa League και την συζήτηση με τον Βαγγέλη Μαρινάκη: Ο πρόεδρος του Ολυμπιακού μου μίλησε για τον στόχο του Europa League. Τον κατέκτησα την προηγούμενη χρονιά και έχω μεγάλη εμπειρία που μπορώ να δώσω στην ομάδα. Θα ήθελα να τον κατακτήσω για δεύτερη σερί φορά, αυτή τη φορά με τον Ολυμπιακό».