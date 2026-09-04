Η Μαρία Σάκκαρη ολοκλήρωσε την παρουσία της στο US Open στον δεύτερο γύρο, καθώς η Γιούλια Σταροντούμπσεβα κατάφερε να ανατρέψει τα δεδομένα και να επικρατήσει με 1-6, 7-6, 6-2, έπειτα από 2 ώρες και 41 λεπτά αγώνα.

Η Ελληνίδα πρωταθλήτρια, η οποία βρίσκεται στο Νο35 της παγκόσμιας κατάταξης, μπήκε στην αναμέτρηση με τον καλύτερο δυνατό τρόπο και δεν άφησε περιθώρια αντίδρασης στην Ουκρανή, Νο58 στον κόσμο. Η εικόνα του παιχνιδιού, ωστόσο, άλλαξε στη συνέχεια, με τη Σάκκαρη να χάνει σημαντική ευκαιρία να τελειώσει την αναμέτρηση στο δεύτερο σετ.

Η Σταροντούμπσεβα άντεξε στην πίεση, πήρε το δεύτερο σετ στο tie-break και εμφανίστηκε ανώτερη στο καθοριστικό κομμάτι του αγώνα, εξασφαλίζοντας τελικά το εισιτήριο για τον τρίτο γύρο.

Κυρίαρχη στο πρώτο σετ

Η Σάκκαρη επέβαλε από νωρίς τον ρυθμό της. Αφού υπερασπίστηκε το σερβίς της στα πρώτα games, κατάφερε να «σπάσει» εκείνο της αντιπάλου της και να ξεφύγει με 3-1.

Η υπεροχή της έγινε ακόμη μεγαλύτερη στη συνέχεια. Η Ελληνίδα τενίστρια πέτυχε ακόμη ένα break, ανέβασε τη διαφορά στο 5-1 και χρειάστηκε περίπου μισή ώρα για να κατακτήσει το πρώτο σετ με 6-1.

Δεν αξιοποίησε την ευκαιρία για να τελειώσει το ματς

Οι ισορροπίες διαφοροποιήθηκαν αισθητά στο δεύτερο σετ. Αυτή τη φορά ήταν η Σταροντούμπσεβα που απέκτησε πρώτη πλεονέκτημα, φτάνοντας στο 3-1 με break και αμέσως μετά στο 4-1.

Η Σάκκαρη δεν άφησε το σετ να ξεφύγει. Ανέβασε την απόδοσή της, ανέκτησε το χαμένο σερβίς και πλησίασε στο 4-3. Λίγο αργότερα πέτυχε ακόμη ένα break και πέρασε μπροστά με 5-4, αποκτώντας τη δυνατότητα να σερβίρει για τη νίκη και την πρόκριση.

Σε εκείνο το κρίσιμο σημείο, όμως, η Ουκρανή βρήκε την απάντηση. Πήρε πίσω το break για το 5-5 και η έκβαση του σετ κρίθηκε τελικά στο tie-break. Εκεί η Σταροντούμπσεβα αποδείχθηκε πιο αποτελεσματική, επικράτησε με 7-4 και έστειλε την αναμέτρηση σε τρίτο σετ.

Πήρε τον έλεγχο η Σταροντούμπσεβα

Το μομέντουμ είχε πλέον περάσει στην πλευρά της Ουκρανής. Στο τρίτο σετ κατάφερε να προηγηθεί νωρίς με break και να βάλει τη Σάκκαρη σε θέση να κυνηγά το σκορ.

Η Ελληνίδα προσπάθησε να ανατρέψει την κατάσταση, χωρίς όμως να βρει τον τρόπο να ανακόψει τον ρυθμό της αντιπάλου της. Η Σταροντούμπσεβα πέτυχε και δεύτερο break, έφτασε στο 4-1 και απέκτησε σαφές προβάδισμα για την πρόκριση.

Δεν επέτρεψε στη Σάκκαρη να επιστρέψει στα τελευταία games και με 6-2 στο τρίτο σετ σφράγισε τη νίκη της και την παρουσία της στις «32» του US Open.