Στα άκρα οδηγούνται εκ νέου οι σχέσεις FIFA και UEFA, αυτή τη φορά εξαιτίας ενός σχεδίου της παγκόσμιας ομοσπονδίας για την είσοδο ιδιωτικών κεφαλαίων, το οποίο δεν προχώρησε τελικά έπειτα από τις ισχυρές αντιδράσεις που συνάντησε.

Η κόντρα έχει πλέον μεταφερθεί στις δικαστικές αίθουσες των ΗΠΑ. Η FIFA στρέφεται εναντίον της UEFA, την οποία κατηγορεί ότι επιχειρεί να πλήξει τη φήμη τόσο της παγκόσμιας ομοσπονδίας όσο και της ηγεσίας της, μέσω μιας «εκστρατείας δυσφήμησης».

Αφορμή αποτελεί η κίνηση της UEFA να ζητήσει από αμερικανικά δικαστήρια την παράδοση εγγράφων και άλλου υλικού που συνδέεται με το επίμαχο επενδυτικό σχέδιο της FIFA.

Την περασμένη εβδομάδα, η ευρωπαϊκή συνομοσπονδία κινήθηκε δικαστικά σε τρεις Πολιτείες των ΗΠΑ, επιδιώκοντας να αποκτήσει πρόσβαση σε στοιχεία τόσο για την προετοιμασία του εγχειρήματος όσο και για τους επενδυτές και συνεργάτες που εξετάστηκε να συμμετάσχουν σε αυτό.

Ανάμεσά τους βρίσκεται η Thrive Capital του Αμερικανού επενδυτή Τζόσουα Κούσνερ, στον οποίο αποδίδεται σημαντικός ρόλος στις συζητήσεις γύρω από το σχέδιο.

Στόχος της UEFA είναι να χρησιμοποιήσει το υλικό που θα συγκεντρώσει προκειμένου να κινηθεί στη συνέχεια νομικά με βάση την ελβετική νομοθεσία, θεωρώντας ότι υπάρχουν επαρκείς λόγοι ώστε η υπόθεση να φτάσει ενώπιον της Δικαιοσύνης στην Ελβετία.

Η FIFA επιχειρεί να εμποδίσει αυτή τη διαδικασία και έχει ζητήσει από τα αμερικανικά δικαστήρια να μην κάνουν δεκτά τα αιτήματα της ευρωπαϊκής συνομοσπονδίας. Υποστηρίζει ότι η UEFA δεν μπορεί να απαιτεί την παράδοση εσωτερικού και εμπιστευτικού υλικού χωρίς να βρίσκεται σε εξέλιξη σχετική ποινική διαδικασία.

Παράλληλα, η παγκόσμια ομοσπονδία αμφισβητεί ότι η UEFA έχει το απαιτούμενο έννομο συμφέρον για μια τέτοια ενέργεια, καθώς, σύμφωνα με τη θέση της, δεν προκύπτει ότι έχει υποστεί κάποια οικονομική ζημία από το σχέδιο.

Στην επιχειρηματολογία της, η FIFA κατηγορεί ακόμη την UEFA ότι επιχειρεί να παρακάμψει την ελβετική δικαστική διαδικασία, αναζητώντας πρώτα τα επίμαχα στοιχεία μέσω των δικαστηρίων των ΗΠΑ.

Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί στη FIFA το ενδεχόμενο να δοθεί στη δημοσιότητα εσωτερική αλληλογραφία. Στο υλικό που θα μπορούσε να αποκαλυφθεί περιλαμβάνονται επικοινωνίες του Τζάνι Ινφαντίνο με στελέχη και συμβούλους της ομοσπονδίας, οι οποίες, σύμφωνα με τη FIFA, περιέχουν εμπιστευτικές πληροφορίες και η αποκάλυψή τους θα μπορούσε να προκαλέσει ζημία στα συμφέροντά της.

Το σχέδιο που προκάλεσε τις αντιδράσεις

Η πρόταση για την προσέλκυση ιδιωτικών επενδύσεων είχε παρουσιαστεί τον Ιούλιο και είχε την ισχυρή υποστήριξη του προέδρου της FIFA, Τζάνι Ινφαντίνο. Από την πρώτη στιγμή, ωστόσο, συνάντησε σημαντικές αντιστάσεις στο εσωτερικό του διεθνούς ποδοσφαίρου, με την UEFA να συγκαταλέγεται στους βασικότερους επικριτές της.

Μπροστά στις αντιδράσεις και στην κλιμάκωση της σύγκρουσης, η FIFA αποφάσισε τελικά να εγκαταλείψει το εγχείρημα.

Για την UEFA, όμως, η απόσυρση του σχεδίου δεν έβαλε τέλος στην υπόθεση. Η ευρωπαϊκή συνομοσπονδία εκτιμά ότι η προτεινόμενη συμφωνία θα μπορούσε να δημιουργήσει τις προϋποθέσεις ώστε ο Ινφαντίνο και ένας περιορισμένος αριθμός συνεργατών του, στους οποίους συμπεριλαμβάνεται ο Κούσνερ, να αποκτήσουν μακροχρόνια οικονομικά συμφέροντα σε σημαντικά περιουσιακά στοιχεία της FIFA.

Κατά την UEFA, μια τέτοια εξέλιξη θα μπορούσε να προσφέρει οφέλη στον συγκεκριμένο κύκλο προσώπων σε βάρος της ίδιας της FIFA, των ομοσπονδιών-μελών της και άλλων οργανισμών του παγκόσμιου ποδοσφαίρου.

Η νέα σύγκρουση μεταξύ των δύο ισχυρότερων θεσμικών φορέων του ποδοσφαίρου έρχεται σε μια ιδιαίτερα κρίσιμη περίοδο. Τον Μάρτιο του 2027 είναι προγραμματισμένες οι επόμενες εκλογές της FIFA, στις οποίες ο Τζάνι Ινφαντίνο αναμένεται να είναι υποψήφιος για τέταρτη και τελευταία θητεία στην προεδρία της παγκόσμιας ομοσπονδίας.