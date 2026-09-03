Ο Παναθηναϊκός νίκησε με 1-0 τη Νίκη Βόλου χάρη σε γκολ του Βιθέντε Ταμπόρδα, ο οποίος έκανε δηλώσεις μετά το τέλος του αγώνα.

Ο Αργεντίνος έδωσε τη λύση για τους «πράσινους» με το γκολ που πέτυχε στο 59ο λεπτό με κεφαλιά, διευκρινίζοντας στις δηλώσεις του ότι αυτό, η κεφαλιά δηλαδή, είναι το δυνατό του σημείο.

«Δεν είναι αυτό το δυνατό μου σημείο, όταν έχω την ευκαιρία το κάνω και πολύ καλά. Το έχω επαναλάβει με τον Άγιαξ, φέτος είναι το πρώτο σε επίσημο ματς. Κλείνω έναν χρόνο στην Ελλάδα και με χαροποιεί. Θα κάνουμε τα πάντα για να πάμε τον Παναθηναϊκό εκεί που του αξίζει», είπε αρχικά ο Ταμπόρδα και στη συνέχεια για το τι πρέπει να βελτιώσει η ομάδα του ώστε να κατακτήσει το πρωτάθλημα.

«Πάντοτε υπάρχουν πράγματα για βελτίωση. Η νίκη βοηθάει πάντοτε, όπως και οι σωστές προπονήσεις. Το ζητούμενο είναι οι νίκες. Παίζει και ο αντίπαλος όμως και όταν παίζουν απέναντι στον Παναθηναϊκό είναι σαν τελικός. Από τη μεριά μας είναι και για εμάς κάθε αγώνας τελικός», ήταν η απάντησή του.