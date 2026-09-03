Ο Παναθηναϊκός δεν ήταν καλός, με γκολ του Ταμπόρδα στο 59′ όμως νίκησε με 1-0 τη Νίκη Βόλου, που είχε δοκάρι λίγα λεπτά μετά, για την 1η αγωνιστική της League Phase του κυπέλλου Ελλάδας.

Οι «πράσινοι» μπήκαν στο παιχνίδι με στόχο να ανοίξουν το σκορ από νωρίς και αφού απείλησαν στο 6′ με τον Ρασντόντερ μετά την κάθετη του Κάτρη, είδαν τον Ντέσερς να στέλνει τη μπάλα στα δίχτυα στο 8′ από κοντά, έπειτα από κόντρες, ήταν όμως σε θέση οφσάιντ και το γκολ δεν μέτρησε.

Όπως και να ‘χει, η ομάδα του Τζέικομπ Νίστρουπ συνέχισε να επιτίθεται και αυτό δεν άλλαξε σε όλη τη διάρκεια του πρώτου ημιχρόνου, γκολ όμως δεν μπήκε… Το «τριφύλλι» δυσκολευόταν να ανοίξει την αντίπαλη άμυνα και προσπάθησε να βρει τη λύση με σουτ, χωρίς όμως αποτέλεσμα.

Το παιχνίδι κυλούσε ακριβώς όπως ήθελαν οι φιλοξενούμενοι που ήταν άψογοι ανασταλτικά, με τον Νίστρουπ να κάνει δύο αλλαγές με την έναρξη του δευτέρου ημιχρόνου: Έξω οι Γιάγκουσιτς και Ραστόντερ, μέσα οι Λιβάι Γκαρσία και Ταμπόρδα. Οι δύο παίκτες που θα γίνονταν πρωταγωνιστές στη φάση του γκολ στη συνέχεια.

Αφού πρώτα η Νίκη Βόλου έχασε την καλύτερη ευκαιρία του αγώνα, ως εκείνο το σημείο, με το σουτ του Τζίμα εντός περιοχής που απέκρουσε ο Πένια για να αστοχήσει στην επαναφορά ο Μάντζης, ήρθε το 1-0 στο 59′: Γλυκιά σέντρα του Γκαρσία, ωραία κεφαλιά του Ταμπόρδα και η μπάλα στα δίχτυα του Γκαραβέλη.

Λίγα λεπτά μετά, στο 64′, ο Παναθηναϊκός πλησίασε στο δεύτερο γκολ με τον Φαν Ντρόγκελεν που προσπάθησε να σκοράρει με το κεφάλι μετά τη λάθος αντίδραση του Γκαραβέλη στο γέμισμα του Λούζα αλλά η μπάλα έφυγε λίγο πάνω από την εστία και αμέσως μετά, στο 65′, οι φιλοξενούμενοι άγγιξαν την ισοφάριση με το σουτ του Έππα που βρήκε λίγο και σε αμυντικό και πήγε στο δοκάρι.

Στο 74′ το «τριφύλλι» είχε νέα ευκαιρία με την προβολή του Ντέσερς μετά τη σέντρα του Λούζα αλλά ο Γκαραβέλης απέκρουσε και το 1-0 παρέμεινε ως το τέλος, με τον Παναθηναϊκό να μπαίνει με νίκη στο κύπελλο Ελλάδας.

Παναθηναϊκός: Πένια, Πάλμερ-Μπράουν (56′ Ντε Φράι), Φαν Ντρόνγκελεν, Κάτρης, Κυριακόπουλος, Κοντούρης (76′ Μπινιάρης), Κάνγκουα (56′ Λούζα), Πελίστρι, Γιάγκουσιτς (46′ Λιβάι Γκαρσία), Ραστόντερ (46′ Ταμπόρδα), Ντέσερς.

Νίκη Βόλου: Γκαραβέλης, Μακρυγιάννης, Βαφέας, Πασαλίδης, Κιβρακίδης, Αρίας, Έππας, Ράιος, Ομεονγκά, Τζίμας (75′ Φερνάντεθ), Μάντζης.