Ο ΠΑΟΚ συνεχίζει να ψάχνει επιθετικό και στο προσκήνιο έρχεται το όνομα του Γκαετάν Λαμπόρντ της Αλ Ντιρίγια, με την οποία έχει συμβόλαιο μέχρι το 2028.

Ο «δικέφαλος του βορρά» έχει τους Ανέστη Μύθου και Σερίφ Εντιαγέ για την κορυφή της επίθεσης και αναζητά ακόμη έναν παίκτη, με διάφορα ονόματα να έχουν γραφτεί μέχρι τώρα. Σε αυτά, έρχεται να προστεθεί αυτό του Λαμπόρντ που αγωνίζεται στη Σαουδική Αραβία με την Αλ Ντιρίγια.

Το συμβόλαιο του 32χρονου Γάλλου λήγει το 2028, επιθυμία του όμως είναι να επιστρέψει στην Ευρώπη και οι «ασπρόμαυροι» ποντάρουν σε αυτή την επιθυμία του και ιδανικά θα ήθελαν να τον αποκτήσουν ως ελεύθερο, ενδεχόμενο όμως που δεν συζητούν προς το παρόν οι Σαουδάραβες.

Ο Λαμπόρντ έκανε τα πρώτα του ποδοσφαιρικά βήματα στα τμήματα υποδομής της Μπορντό και έφτασε ως την πρώτη ομάδα του συλλόγου ενώ στη συνέχεια αγωνίστηκε και στις Μπρεστ, Κλερμόν, Μονπελιέ, Ρεν και Νις, πριν πάρει μεταγραφή στην Αλ Ντιρίγια το καλοκαίρι του 2025.