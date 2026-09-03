Η FIFA αναφέρει στην έκθεσή της για τη φετινή μεταγραφική περίοδο ότι συνολικά ξοδεύτηκαν 9,89 δισ. δολάρια για 12.575 διεθνείς μεταγραφές, ενώ 3,3 δισ. δόθηκαν για τις μεταγραφές 267 παικτών που συμμετείχαν στο Μουντιάλ 2026.

Το ανδρικό επαγγελματικό ποδόσφαιρο, όπως αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ με βάση την έκθεση της FIFA, είδε περισσότερα από 9,89 δισεκατομμύρια δολάρια να δαπανώνται σε ποσά μεταγραφών, το υψηλότερο συνολικά ποσό που έχει καταγραφεί ποτέ. Συνολικά 12.575 διεθνείς μεταγραφές καταγράφηκαν σε όλο τον κόσμο, θέτοντας επίσης ένα νέο ρεκόρ για τον αριθμό των μεταγραφών κατά τη διάρκεια ενός παραθύρου στα μέσα του έτους.

Οι αγγλικοί σύλλογοι ηγήθηκαν των παγκόσμιων δαπανών, με περισσότερα από 3,02 δισεκατομμύρια δολάρια να επενδύονται σε μεταγραφικά ποσά. Αυτοί στην Ιταλία ακολούθησαν με 1,1 δισεκατομμύριο δολάρια, μπροστά από την Ισπανία (940 εκατομμύρια δολάρια), τη Γερμανία (904 εκατομμύρια δολάρια) και τη Γαλλία (641 εκατομμύρια δολάρια). Οι σύλλογοι από την Αγγλία ολοκλήρωσαν επίσης τον μεγαλύτερο αριθμό εισερχόμενων μεταγραφών, ακολουθούμενοι από συλλόγους από την Ισπανία και την Πορτογαλία.

Οι γαλλικοί σύλλογοι έλαβαν τη μεγαλύτερη συνολική αξία σε ποσά με 1,7 δισεκατομμύρια δολάρια, ακολουθούμενοι από αυτούς στην Αγγλία (1,43 δισεκατομμύρια δολάρια), τη Γερμανία (1,02 δισεκατομμύρια δολάρια), την Ισπανία (773 εκατομμύρια δολάρια) και την Πορτογαλία (642 εκατομμύρια δολάρια).

Ρεκόρ ανάπτυξης στο γυναικείο ποδόσφαιρο

Το γυναικείο επαγγελματικό ποδόσφαιρο συνέχισε την ραγδαία ανάπτυξή του, με νέα ρεκόρ τόσο στον αριθμό των διεθνών μεταγραφών όσο και στα ποσά μεταγραφής. Συνολικά 1.406 διεθνείς μεταγραφές καταγράφηκαν στο γυναικείο επαγγελματικό ποδόσφαιρο – ο υψηλότερος αριθμός που έχει καταγραφεί ποτέ και αύξηση 19,2% σε σύγκριση με το προηγούμενο ρεκόρ. Τα ποσά μεταγραφής έφτασαν επίσης σε ιστορικό υψηλό, με 28,6 εκατομμύρια δολάρια να δαπανώνται για διεθνείς μεταγραφές, περισσότερο από το διπλάσιο ποσό που καταγράφηκε κατά το προηγούμενο παράθυρο του μέσου έτους.

Οι αγγλικοί σύλλογοι ηγήθηκαν των δαπανών με 8,0 εκατομμύρια δολάρια, ακολουθούμενοι από αυτούς στην Ισπανία (6,6 εκατομμύρια δολάρια), τη Γερμανία (4,9 εκατομμύρια δολάρια), τις ΗΠΑ (2,9 εκατομμύρια δολάρια) και την Ιταλία (2,1 εκατομμύρια δολάρια).

Οι σουηδικοί σύλλογοι ήταν οι μεγαλύτεροι αποδέκτες ποσών μεταγραφής, λαμβάνοντας 4,2 εκατομμύρια δολάρια, έναντι εκείνων στην Αγγλία (4,0 εκατομμύρια δολάρια), τη Γαλλία (3,6 εκατομμύρια δολάρια), τη Γερμανία (3,6 εκατομμύρια δολάρια) και την Ολλανδία (2,9 εκατομμύρια δολάρια).