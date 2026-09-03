Ο Αζεντίν Ουναΐ είναι στο ΟΑΚΑ για τον αγώνα του Παναθηναϊκού με τη Νίκη Βόλου στο κύπελλο Ελλάδας και αποθεώθηκε από τους οπαδούς.

Οι φίλοι των «πράσινων» περίμεναν πώς και πώς την επιστροφή του διεθνή Μαροκινού χαφ και τώρα περιμένουν πώς και πώς να τον δουν ξανά σε δράση με τη φανέλα της ομάδας τους.

Αυτό δεν θα αργήσει να γίνει, προς το παρόν πάντως… βολεύτηκαν με το να τον δουν στο ΟΑΚΑ για το ματς κυπέλλου με τη Νίκη Βόλου. Ο Ουναΐ είχε προαναγγείλει την παρουσία του στο γήπεδο και όταν εμφανίστηκε γνώρισε την αποθέωση.

Οι οπαδοί του Παναθηναϊκού τον χειροκροτούσαν θερμά ζητώντας του την κατάκτηση του πρωταθλήματος, με τον ίδιο να απαντάει με χαμόγελο και να παίρνει τη θέση του στις εξέδρες μαζί με τους εκπροσώπους του και ανθρώπους της ΠΑΕ.