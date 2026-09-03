Ο Εμμανουήλ Καραλής είναι έτοιμος για τον τελικό του Diamond League στις Βρυξέλλες και αναφέρθηκε στον στόχο του παγκοσμίου ρεκόρ στο άλμα επί κοντώ, με τον Αρμάντ Ντουπλάντις να τον αποθεώνει στις δηλώσεις του.

Ο Έλληνας Ολυμπιονίκης εξελίσσεται συνεχώς ως αθλητής και την προηγούμενη εβδομάδα πέρασε για πρώτη φορά τα 6,20μ., ενώ προσπάθησε να κάνει και παγκόσμιο ρεκόρ, χωρίς όμως να τα καταφέρει. Αυτό, όμως, δεν σημαίνει ότι αποκλείεται να το πετύχει στο μέλλον, με τον ίδιο να αναφέρεται στο θέμα κατά τη διάρκεια της συνέντευξης Τύπου.

Αναλυτικά όσα είπε ο Καραλής…

Για το παγκόσμιο ρεκόρ: «Δεν τα κατάφερα, αλλά ένιωσα ότι οι προσπάθειες ήταν καλές. Μια μέρα μπορεί να γίνει. Ακόμα και αν έκανα παγκόσμιο ρεκόρ, θα μπορούσα να τερματίσω δεύτερος. Πηδώντας πάνω από 6 μέτρα, μπορείς να βρεθείς τέταρτος ή πέμπτος».

Για τον Ντουπλάντις: «Χαίρομαι που ζω στην εποχή του. Ο Μόντο δείχνει σε όλους τι είναι δυνατό. Έχει σπάσει ψυχικά εμπόδια για μένα και για πολλούς άλλους. Με πιέζει, αλλά τον πιέζω και εγώ να γίνει καλύτερος».

Για τον τελικό του Diamond League: «Αυτός είναι πιο γρήγορος, εγώ πιο δυνατός. Δεν υπάρχει ένας σωστός τρόπος να γίνεις κορυφαίος στο επί κοντώ. Θέλω να κερδίζω αγώνες και μετάλλια. Είμαστε αντίπαλοι, αλλά πάνω απ’ όλα φίλοι. Ό,τι και αν γίνει την Παρασκευή, μετά θα πιούμε ένα ωραίο ποτήρι κρασί μαζί».

Αποθέωσε Καραλή ο Ντουπλάντις

Σε ό,τι αφορά τον Ντουπλάντις, είχε μόνο καλά λόγια να πει για τον φίλο του και μεγαλύτερο αντίπαλό του, τον Εμμανουήλ Καραλή.

«Δεν είναι πια αρκετό να κάνω τον αγώνα μου όπως παλιά. Με τον Εμμανουήλ πρέπει να είμαι στην καλύτερη δυνατή κατάσταση. Πρέπει να αγωνίζομαι πραγματικά, όχι απλώς να κυνηγάω ρεκόρ. Νομίζω ότι αύριο θα χρειαστώ τουλάχιστον ρεκόρ αγώνα για να κερδίσω», είπε αρχικά ο Σουηδός κάτοχος του παγκοσμίου ρεκόρ και συνέχισε.

«Είναι ωραίο να έχεις έναν φίλο που σε κάνει καλύτερο. Ο Εμμανουήλ είναι σε απίστευτη κατάσταση και με πιέζει με τρόπο που είχα χρόνια να νιώσω. Ο κόσμος δεν θέλει μόνο να βλέπει ρεκόρ. Θέλει να βλέπει μάχες. Και ο Καραλής φέρνει ακριβώς αυτό. Αν το πάρει ο Καραλής, θα είναι περίεργο συναίσθημα, αλλά και όμορφο. Τα ρεκόρ έρχονται και φεύγουν. Οι μάχες και οι νίκες μένουν».