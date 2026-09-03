Ο Ντιέγκο Κόστα θα προσγειωθεί στη Θεσσαλονίκη την Παρασκευή (4/9) για να ολοκληρώσει τη μετακίνησή του στον ΠΑΟΚ, μετά τη συμφωνία με την Κράσνονταρ για δανεισμό με οψιόν αγοράς.

Οι «ασπρόμαυροι» τα έχουν βρει σε όλα με τους Ρώσους για τον 27χρονο κεντρικό αμυντικό, ο οποίος πραγματοποίησε την τελευταία του εμφάνιση με τη φανέλα της Κράσνονταρ στον αγώνα κυπέλλου με τη Φάκελ Βορονέζ την Τρίτη (1/9).

Την Παρασκευή (4/9) και συγκεκριμένα στις 20:25 αναμένεται να προσγειωθεί στη Θεσσαλονίκη με πτήση από την Κωνσταντινούπολη και από εκεί και πέρα θα περάσει τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις και στη συνέχεια θα υπογράψει το συμβόλαιό του και θα τεθεί στη διάθεση του Αλέσιο Λίσι.

Η συμφωνία του ΠΑΟΚ με την Κράσνονταρ για τον Ντιέγκο Κόστα προβλέπει τον δανεισμό του για ένα χρόνο με οψιόν αγοράς για 8 εκατ. ευρώ.