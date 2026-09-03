Την πιο ακριβή πώληση της ιστορίας της έκανε η Άρσεναλ, καθώς ανακοίνωσε την παραχώρηση του Γκάμπριελ Μαρτινέλι στην Αλ Χιλάλ για 70 εκατ. ευρώ.

Ο 25χρονος διεθνής Βραζιλιάνος εξτρέμ είχε υπογράψει το καλοκαίρι του 2019 στους «κανονιέρηδες», με τους οποίους πανηγύρισε την κατάκτηση του πρωταθλήματος την περασμένη σεζόν.

Κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού είχαν κυκλοφορήσει διάφορα μεταγραφικά σενάρια και τελικά ο Μαρτινέλι όντως πήρε μεταγραφή καθώς είναι πλέον παίκτης της Αλ Χιλάλ, όπως ανακοίνωσαν οι Λονδρέζοι.

Η Άρσεναλ θα βάλει το ποσό των 70 εκατ. ευρώ στο ταμείο της και αυτό σημαίνει πως πρόκειται για την πιο ακριβή πώληση της ιστορίας της, ξεπερνώντας τα 40,8 εκατ. ευρώ που είχε εισπράξει το 2017 από τη Λίβερπουλ για τον Άλεξ Όξλεϊντ-Τσάμπερλεϊν.

Στα επτά χρόνια παρουσίας του στους «κανονιέρηδες» ο Βραζιλιάνος εξτρέμ μέτρησε 278 συμμετοχές πετυχαίνοντας 62 γκολ.