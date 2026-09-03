Οι οπαδοί του Άρη και του Ηρακλή συμφώνησαν για ανταλλαγή εισιτηρίων στα δύο ντέρμπι της Stoiximan Super League.

Εδώ και χρόνια τα μεγάλα παιχνίδια στην Ελλάδα διεξάγονται χωρίς οπαδούς της φιλοξενούμενης ομάδας, οι «κίτρινοι» και ο «γηραιός» όμως θέλουν να το αλλάξουν αυτό και ήδη έκαναν το πρώτο βήμα.

Οι οπαδοί των δύο ομάδων συζήτησαν και συμφώνησαν για την ανταλλαγή εισιτηρίων στα δύο παιχνίδια της Stoiximan Super League, θέλοντας έτσι να… γυρίσουν τον χρόνο πίσω, όταν στα ντέρμπι δεν υπήρχαν μόνο τα χρώματα του γηπεδούχου στις εξέδρες.

Για να συμβεί, βέβαια, αυτό θα πρέπει να ανάψει το πράσινο φως και η αστυνομία, το γεγονός όμως ότι οι οπαδοί των δύο ομάδων συμφώνησαν είναι πολύ σημαντικό και δείχνει το καλό κλίμα που υπάρχει.

Οι οπαδοί του Ηρακλή έχουν βρεθεί στις εξέδρες τόσο της Allwyn Arena της ΑΕΚ όσο και του Πανθεσσαλικού για το παιχνίδι με τον Βόλο, στις πρώτες δύο αγωνιστικές του πρωταθλήματος, ενώ αυτή του Άρη ήταν κανονικά στο γήπεδο της Τρίπολης για το παιχνίδι της ομάδας τους με την Καλαμάτα.