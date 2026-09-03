Ο Λιονέλ Μέσι αποφάσισε να αποσυρθεί από την εθνική Αργεντινής και τα διεθνή ΜΜΕ ασχολούνται με την επόμενη μέρα και με τον παίκτη που θα φοράει πλέον τη φανέλα με το Νο10.

Σε κάθε ομάδα υπάρχει μια φανέλα που… ζυγίζει περισσότερο από τις άλλες και σε ό,τι αφορά την Αργεντινή αυτή είναι αναμφισβήτητα το Νο10, καθώς την έχουν φορέσει οι Ντιέγκο Αρμάντο Μαραντόνα και Μέσι. Είναι ένα θέμα, επομένως, το ποιος θα είναι ο νέος κάτοχός της.

Η απάντηση δεν έχει δοθεί ακόμη επισήμως, σύμφωνα όμως με το ESPN ο επικρατέστερος είναι ο Νίκο Παζ, ο 21χρονος επιθετικός χαφ της Κόμο, την οποία οδήγησε στην 4η θέση της Serie A την περασμένη σεζόν και την εξασφάλιση ενός εισιτηρίου για το Champions League.

Έχοντας περάσει από τη Ρεάλ Μαδρίτης, ο Νίκο Παζ αποτέλεσε στόχο της Ίντερ κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού αλλά η Κόμο φρόντισε να τον αγοράσει από τους Ισπανούς και θα βρεθεί στον δρόμο της ΑΕΚ στη League Phase του Champions League.

Παίκτης που συνδυάζει θέαμα και ουσία, ο Νίκο Παζ έχει πολύ μέλλον μπροστά του και το ESPN τονίζει πως αν ο Λιονέλ Σκαλόνι παραμείνει στον πάγκο της Αργεντινής, τότε αυτός θα είναι ο νέος κάτοχος της φανέλας με το Νο10, την οποία έχουν φορέσει παικταράδες και παικταράδες μέσα στα χρόνια και κυρίως οι Μαραντόνα και Μέσι.