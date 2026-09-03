Στον Παναθηναϊκό έχουν… τρελαθεί με τη μεταγραφή του Αζεντίν Ουναΐ και αυτό φαίνεται και από τις αναρτήσεις στα social media, με την ΠΑΕ να ανεβάζει νέο βίντεο.

Όσο ήθελαν την επιστροφή του διεθνή Μαροκινού χαφ οι οπαδοί των «πράσινων», άλλο τόσο την ήθελαν και οι άνθρωποι της ομάδας και αυτό φαίνεται και από τη δραστηριότητα στα social media.

Από το απόγευμα της Τετάρτης (2/9), όταν και οριστικοποιήθηκε η συμφωνία με την Τζιρόνα, το «τριφύλλι» κάνει συνεχώς αναρτήσεις για τον Ουναΐ και τώρα η ΠΑΕ ανέβασε νέο βίντεο στα social media.

«Κάποιοι κυνηγούν τον χρόνο. Αυτός τον σταματά», είναι το μήνυμα του Παναθηναϊκό για τον Ουναΐ που υπέγραψε συμβόλαιο με διάρκεια μέχρι το 2030.