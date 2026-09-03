Η υπόθεση του Μαροκινού μέσου πέρασε από αρκετά στάδια, όμως οι «πράσινοι» κινήθηκαν με ταχύτητα μετά την επίτευξη της συμφωνίας. O Ουναΐ ολοκλήρωσε τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις, υπέγραψε και πλέον αποτελεί και επίσημα μέρος του ευρωπαϊκού πλάνου της ομάδας.

Έτσι, ο 26χρονος μέσος θα είναι διαθέσιμος για τις αναμετρήσεις του Παναθηναϊκού στη League Phase, με το «τριφύλλι» να προλαβαίνει την προθεσμία και να προσθέτει ένα σημαντικό όπλο στη μεσαία γραμμή του.

Από τη λίστα που κατατέθηκε στην UEFA απουσιάζει ο Ανάς Ζαρουρί. Ο Μαροκινός εξτρέμ δεν υπολογίζεται για τις ευρωπαϊκές υποχρεώσεις, καθώς θα συνεχίσει την καριέρα του στο MLS με τη φανέλα της Κολόμπους Κρου, στην οποία θα αγωνιστεί ως δανεικός. Από τη λίστα έμειναν εκτός οι Τσιριβέγια και Τσάβες, ενώ τη θέση τους πήραν οι Ουναΐ, Λούζα, Κρίστιανσεν και Κάνγκουα.

Η ευρωπαϊκή λίστα του Παναθηναϊκού:

Πένια, Κότσαρης, Γείτονας, Καλάμπρια, Τσάπρας, Κρίστιανσεν, Κυριακόπουλος, Ντε Φράι, Φαν Ντρόνγκελεν, Κάτρης, Πάλμερ-Μπράουν, Λάβδας, Καμαρά, Λουζά, Ουναι, Κάνγκουα, Κοντούρης, Μπινιάρης, Ταμπόρδα, Γιάγκουσιτς, Αντίνο, Πελίστρι, Κυριόπουλος, Λιβάι, Ντέσερς, Τετέι, Ράστοντερ, Νεμπής.

Το πρόγραμμα του Παναθηναϊκού στο Conference League

1η αγωνιστική: Εντός έδρας με Μπόρατς – 15 Οκτωβρίου / 19.45

2η αγωνιστική: Εκτός έδρας με Καϊράτ – 22 Οκτωβρίου / 17.30

3η αγωνιστική: Εντός έδρας με ΤΣΣΚΑ Σόφιας – 5 Νοεμβρίου / 22.00

4η αγωνιστική Εκτός έδρας με Νόρτζελαντ – 26 Νοεμβρίου / 22.00

5η αγωνιστική: Εκτός έδρας με Φράιμπουργκ – 10 Δεκεμβρίου / 19.45

6η αγωνιστική: Εντός έδρας με Μπράιτον – 17 Δεκεμβρίου / 22.00