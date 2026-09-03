Ο Χρήστος Τζόλης βρέθηκε στο επίκεντρο του πρόσφατου «Ask Me Anything» της Άρσεναλ στο Reddit, απαντώντας στις ερωτήσεις των φίλων της ομάδας και μιλώντας, μεταξύ άλλων, για τον ΠΑΟΚ και τη νέα του ζωή στο Λονδίνο.

Ο Έλληνας εξτρέμ, ο οποίος προετοιμάζεται για το πρώτο του λονδρέζικο ντέρμπι απέναντι στην Τσέλσι στις 6 Σεπτεμβρίου, αναφέρθηκε στην πορεία που τον οδήγησε στο επαγγελματικό ποδόσφαιρο και αποκάλυψε πότε κατάλαβε ότι μπορούσε να σταθεί σε υψηλό επίπεδο.

Παράλληλα, ο άλλοτε παίκτης του ΠΑΟΚ τόνισε πως από μικρός είχε ως μεγάλο στόχο να φορέσει τη φανέλα του «Δικεφάλου του Βορρά», ενώ στάθηκε και στην καθημερινότητά του στην Άρσεναλ, αποκαλύπτοντας ποιοι από τους σημερινούς συμπαίκτες του είναι εκείνοι που τον βοηθούν περισσότερο μέσα στα αποδυτήρια

Για το γεγονός ότι εντάχθηκε στους Πρωταθλητές Αγγλίας:

«Είναι πραγματικά απίστευτο συναίσθημα να υπογράφω με την Άρσεναλ, ειδικά αφού η ομάδα κατέκτησε το πρωτάθλημα της Premier League την περασμένη σεζόν. Αμέσως ένιωσα σαν στο σπίτι μου. Βλέπω ότι εδώ υπάρχει πολύ καλή ατμόσφαιρα στα αποδυτήρια».

Για το πώς βοηθάει ο ένας τον άλλον στην ομάδα:

«Στην πραγματικότητα, όλοι προσπαθούμε να βοηθάμε ο ένας τον άλλον στις προπονήσεις, στο γήπεδο, αλλά και κατά τη διάρκεια των αγώνων. Είμαστε μια ομάδα που θέλει να βελτιώνεται και ο στόχος είναι να κερδίζουμε κάθε φορά, οπότε τα πρότυπα είναι υψηλά και στις προπονήσεις. Μπορώ να πω ότι οι πιο έμπειροι παίκτες, όπως ο Μικέλ Μερίνο, ο Γκαμπριέλ Μαγκαλάες, ο Ντέκλαν Ράις, μιλάνε πολύ — ακούω πολλά από αυτούς, όπως και από τον Μάιλς. Νομίζω ότι είναι καλό να έχεις τέτοιους παίκτες δίπλα σου και να μαθαίνεις από αυτούς».

Για τη φιλία εντός της ομάδας που τον εξέπληξε:

«Ο Κάι (Χάβερτζ) και ο Βίκτορ (Γιόκερες). Είναι πολύ δεμένοι, κάτι που χαίρομαι που βλέπω, καθώς παίζουν στην ίδια θέση. Δεν περίμενα να είναι τόσο δεμένοι όταν υπέγραψα εδώ».

Για το πότε αντιλήφθηκε ότι μπορεί να παίξει στην πρώτη ομάδα:

«Eίναι μια ωραία ερώτηση. Νομίζω ότι περίπου στα 12 ή 13 μου χρόνια κατάλαβα ότι ήμουν αρκετά καλός για την ηλικία μου. Σκόραρα πολλά γκολ στην Ελλάδα. Προφανώς, τότε ο στόχος μου ήταν να αγωνιστώ στην πρώτη ομάδα του ΠΑΟΚ. Αυτό συνέβη σε μικρή ηλικία, στα 18 μου, όταν έκανα το ντεμπούτο μου. Οπότε, πάνω-κάτω στα 13 ή 14 μου, ήξερα ότι μπορούσα να γίνω ποδοσφαιριστής επιπέδου πρώτης ομάδας».