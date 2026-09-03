Μετά το κλείσιμο της μεταγραφικής περιόδου, κάθε ομάδα μοιάζει στα μάτια του ανθρώπου που τη σχεδίασε πιο όμορφη και ικανή να πετύχει τους στόχους της. Στη συνέχεια, όμως, μιλά το γήπεδο και η πραγματικότητα γίνεται πιο σύνθετη.

Οι δύο πρώτες αγωνιστικές δεν αποτελούν ασφαλές δείγμα για οριστικά συμπεράσματα. Είναι εύκολο να γίνουν βιαστικές κρίσεις, οι οποίες μπορεί να αποδειχθούν λανθασμένες. Για αρκετούς συλλόγους, άλλωστε, το καλοκαίρι σηματοδότησε την έναρξη μιας νέας πορείας που χρειάζεται χρόνο για να αξιολογηθεί. Για άλλους, αντίθετα, αποτέλεσε συνέχεια των υψηλών φιλοδοξιών, μέσα από σημαντικές επενδύσεις.

Τα πρώτα 180 λεπτά, πάντως, και ενόψει μιας ιδιαίτερα ενδιαφέρουσας τρίτης αγωνιστικής, έχουν ήδη δημιουργήσει τις πρώτες εντυπώσεις. Και από τη μεταγραφική περίοδο είναι δεδομένο πως πιο ενισχυμένες βγαίνουν οι δύο ομάδες του Μιλάνου.

Ίντερ και Μίλαν

Ο Κίβου έχασε από τους βασικούς του μόνο τον Ντάμφρις, ενώ προχώρησε σε ανανέωση του ρόστερ. Παράλληλα, απέκτησε τρεις Άγγλους διεθνείς, τους Στόουνς, Σπενς και Τζόουνς, οι οποίοι προσφέρουν μεγαλύτερη ασφάλεια και ενόψει της πορείας στο Champions League. Αυτή τη στιγμή, η Ίντερ δείχνει αντικειμενικά η πιο δυνατή ομάδα.

Στην άλλη πλευρά του Μιλάνου, ένα λεπτό μετά την αποτυχία απέναντι στην Κάλιαρι ξεκίνησε η μεγάλη αλλαγή υπό τον Καρντινάλε. Από τον προπονητή μέχρι τους βασικούς πρωταγωνιστές, σχεδόν όλα διαφοροποιήθηκαν. Ο Νκουνκού, η ακριβότερη μεταγραφή της προηγούμενης περιόδου, αποχώρησε μαζί με τον Λεάο, ο οποίος αποτελούσε σημείο αναφοράς των «ροσονέρι» για περισσότερο από πέντε χρόνια, ενώ ο Χιμένες ουσιαστικά παραχωρήθηκε.

Στις προσθήκες, αντίθετα, η Μίλαν επένδυσε σημαντικά. Απέκτησε έναν ακριβό σέντερ φορ, τον Γκονσάλο Ράμος, ενώ για τον Μορέιρα δαπανήθηκαν περίπου 50 εκατομμύρια ευρώ. Ο στόχος είναι ξεκάθαρος: επιστροφή στο Champions League. Το αν αυτά θα είναι αρκετά για κάτι περισσότερο, μένει να φανεί.

Γιουβέντους και Ρόμα

Απάντηση θα δώσει και το παιχνίδι με τη Γιουβέντους, μία ακόμη ομάδα που απογοήτευσε την προηγούμενη σεζόν. Οι περιορισμοί της UEFA οδήγησαν σε μια μεταγραφική περίοδο με διαρκείς εναλλαγές, κυρίως λόγω των απαραίτητων πωλήσεων.

Ο Σπαλέτι, ωστόσο, πήρε τις ενισχύσεις που ζήτησε μέσα στα συγκεκριμένα όρια. Ο Βόλτεμαντε, ο οποίος μοιάζει περισσότερο με κλασικό «9» σε σχέση με τον Ζίρκζεϊ, κινείται προς την κατεύθυνση που ήθελε ο προπονητής, ενώ ο Καρνέβαλι του παρέδωσε μια ομάδα ικανή τουλάχιστον να διεκδικήσει την επιστροφή στην κορυφαία ευρωπαϊκή διοργάνωση.

Χρειάζεται, όμως, προσοχή σε δύο ομάδες: τη Ρόμα και την Κόμο (αντίπαλοι της ΑΕΚ). Και οι δύο έχουν φιλοδοξίες, αλλά παράλληλα καλούνται να διαχειριστούν και το Champions League, μια διοργάνωση που απαιτεί ενέργεια και μπορεί να επηρεάσει σημαντικά τη σεζόν.

Αυτή τη στιγμή, πάντως, η Ρόμα που εμφανίστηκε απέναντι σε Φιορεντίνα και Λέτσε δείχνει ίσως η πιο έτοιμη ομάδα για να αποτελέσει την κυριότερη απειλή για την Ίντερ. Ο Γκασπερίνι έχει πλέον και τον Μόρα στη διάθεσή του και μια ομάδα που ακολουθεί πιστά τις ιδέες του.

Κόμο, Νάπολι και Αταλάντα

Το ενδιαφέρον στρέφεται και στην Κόμο του Φάμπρεγας. Η ομάδα ενισχύθηκε σε όλες τις γραμμές, ενώ απέκτησε και Ιταλούς όπως οι Λιμπεράλι, Ρίτσι και Κεν.

Η Νάπολι του Αλέγκρι ήταν εκείνη που επηρεάστηκε περισσότερο από τον ενθουσιασμό γύρω από τις μεταγραφές. Οι πρωταθλητές παρέμειναν ουσιαστικά ίδιοι, καθώς η αναζήτηση επιθετικού που θα προσφερόταν στον προπονητή περιορίστηκε από το υπερβολικά μεγάλο ρόστερ, το οποίο πρέπει πρώτα να μειωθεί. Θεωρητικά, επομένως, η διαφορά στα χαρτιά έχει μεγαλώσει. Στο γήπεδο, όμως, όλα μπορούν να αλλάξουν.

Στις ιταλικές ομάδες που θα αγωνιστούν στην Ευρώπη βρίσκεται και η Αταλάντα, η οποία ξεκίνησε έναν νέο κύκλο με τον Σάρι, έχοντας ως στόχο να επιστρέψει άμεσα στο Champions League. Υπήρξαν αλλαγές σε σύστημα και πρόσωπα, ενώ οι Πάλεστρα και Αχανόρ παραχωρήθηκαν με τρόπο που έφερε σημαντικές υπεραξίες.

Την ίδια στιγμή, όμως, έγιναν και μεγάλες επενδύσεις, αποδεικνύοντας τις ευρωπαϊκές φιλοδοξίες της ομάδας. Ο Ρόου μπορεί να καλύψει γρήγορα το κενό του Λούκμαν, ενώ η άφιξη του Κεσί έχει δημιουργήσει ενθουσιασμό στους φίλους της ομάδας.

Τορίνο και Φιορεντίνα

Η Τορίνο άλλαξε επίσης αρκετά. Κράτησε τον νεαρό Κασιαμάνι και επένδυσε τόσο σε ταλαντούχους νεαρούς όσο και σε ποδοσφαιριστές με μεγάλη εμπειρία. Όπως συμβαίνει σε κάθε ανανέωση με νέο προπονητή, θα χρειαστεί χρόνος μέχρι να φανούν τα αποτελέσματα.

Υπομονή απαιτείται και σε άλλες ομάδες. Διαφορετικά, ακόμη και μια μεταγραφική περίοδος με συνολικές δαπάνες που ξεπέρασαν το ένα δισεκατομμύριο ευρώ μπορεί να αποδειχθεί χωρίς ουσιαστικό αντίκρισμα για πολλούς συλλόγους.

Στη Φλωρεντία, παρά τα πολύ υψηλά ποσά που δαπανήθηκαν, έφτασαν ένας νέος προπονητής και αρκετοί σημαντικοί και ποιοτικοί ποδοσφαιριστές. Η εικόνα της ομάδας μέχρι τώρα βρίσκεται αρκετά κάτω από τις επενδύσεις που έγιναν. Στο ποδόσφαιρο, όμως, πολλές φορές αρκεί να δημιουργηθεί το κατάλληλο κλίμα γύρω από μια ομάδα για να αλλάξουν όλα!