Η απόφαση της Αργεντινής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας να τιμήσει τον Λιονέλ Μέσι παίρνει πλέον επίσημη μορφή, με όλα τα παιχνίδια της χώρας να αποκτούν έναν ιδιαίτερο συμβολισμό. Το επόμενο Σαββατοκύριακο, οι αναμετρήσεις σε κάθε επίπεδο του αργεντίνικου ποδοσφαίρου θα διακόπτονται στο 10ο λεπτό, σε μια ξεχωριστή κίνηση προς τον αρχηγό της «Αλμπισελέστε».

Η ανακοίνωση της αποχώρησης του Μέσι από την εθνική ομάδα στις 31 Αυγούστου έβαλε τέλος σε ένα τεράστιο κεφάλαιο. Ο 39χρονος πλέον θρύλος ολοκλήρωσε την πορεία του με την Αργεντινή έχοντας καταγράψει 207 συμμετοχές, 125 γκολ και 68 ασίστ, ενώ στην τροπαιοθήκη του με την «Αλμπισελέστε» βρίσκονται ένα Παγκόσμιο Κύπελλο και δύο Copa América.

Η είδηση προκάλεσε έντονη συγκίνηση στην Αργεντινή, με συμπαίκτες και συναδέλφους του να εκφράζουν δημόσια τον θαυμασμό και την ευγνωμοσύνη τους για όσα προσέφερε. Η AFA αποφάσισε, από την πλευρά της, να μεταφέρει αυτό το συναίσθημα και μέσα στα γήπεδα.

Έτσι, στο 10ο λεπτό κάθε αγώνα που θα πραγματοποιηθεί το ερχόμενο Σαββατοκύριακο, οι διαιτητές θα διακόπτουν προσωρινά τη δράση. Η πρωτοβουλία αφορά όλες τις ανδρικές και γυναικείες κατηγορίες, αλλά και τις διοργανώσεις futsal και beach soccer της χώρας.

Για ένα λεπτό, ποδοσφαιριστές, τεχνικά επιτελεία, διαιτητές και φίλαθλοι θα συμμετέχουν σε ένα παρατεταμένο standing ovation προς τον Μέσι. Παράλληλα, στα μάτριξ των γηπέδων θα προβάλλεται ειδικό αφιερωμένο video, ενισχύοντας ακόμη περισσότερο τον συμβολισμό της στιγμής.

Η πρώτη αναμέτρηση που θα φιλοξενήσει τη συγκεκριμένη τελετή θα είναι το Βέλες Σάρσφιλντ – Μπόκα Τζούνιορς για το Κύπελλο Αργεντινής. Εκεί, το ρολόι θα σταματήσει στο «10» και ο Μέσι θα γνωρίσει για ακόμη μία φορά την αποθέωση από τη χώρα που τον ανέδειξε σε απόλυτο ποδοσφαιρικό σύμβολο.