Η ΑΕΚ κατέληξε στην ευρωπαϊκή της λίστα για τη League Phase του Champions League, με τον Μάρκο Νίκολιτς να προχωρά σε ορισμένες διαφοροποιήσεις συγκριτικά με τις επιλογές που είχε κάνει στα playoffs.

Στη νέα λίστα προστέθηκαν ο Μπάμπης Λυκογιάννης και ο Μιλάν Βιτάλις, ενώ συμπεριλήφθηκε και ο Ζοάο Μάριο. Ο Πορτογάλος επέστρεψε στην «Ένωση» και τέθηκε άμεσα στη διάθεση του Νίκολιτς, έχοντας πλέον δικαίωμα συμμετοχής και στις ευρωπαϊκές αναμετρήσεις της ομάδας.

Από την άλλη, εκτός λίστας έμειναν οι Καλοσκάμης, Γκεοργκίεβ και Αλεξίου. Δεν βρίσκεται φυσικά στις επιλογές ούτε ο Ντέρεκ Κουτέσα, ο οποίος συνεχίζει την καριέρα του στη Σερβέτ.

Η λίστα της ΑΕΚ για τη League Phase

Τερματοφύλακες: Θωμάς Στρακόσα, Αλμπέρτο Μπρινιόλι

Αμυντικοί: Λάζαρος Ρότα, Αρόλντ Μουκουντί, Φιλίπε Ρέλβας, Σταύρος Πήλιος, Μπάμπης Λυκογιάννης, Ντομαγκόι Βίντα.

Μέσοι: Πέτρος Μάνταλος, Ραζβάν Μαρίν, Μιγιάτ Γκατσίνοβιτς, Κάαν Κάιρινεν, Λόβρο Μάγερ, Κέρβιν Αριάγκα, Ζοάο Μάριο, Μίλαν Βιτάλις

Επιθετικοί: Αμπουμπακαρί Κοϊτά, Λούκα Γιόβιτς, Ζίνι, Μπαρνάμπας Βάργκα, Ολεξάντρ Ζουμπκόφ

Λίστα Β’ (1): Μάριος Μπαλαμώτης

Μη γηγενείς (17): Θωμάς Στρακόσα, Αλμπέρτο Μπρινιόλι, Αρόλντ Μουκουντί, Φιλίπε Ρέλβας, Μάρτιν Γκεοργκίεβ, Ραζβάν Μαρίν, Μιγιάτ Γκατσίνοβιτς, Κάαν Κάιρινεν, Λόβρο Μάγερ, Μίλαν Βιτάλις, Ζοάο Μάριο, Αμπουμπακαρί Κοϊτά, Λούκα Γιόβιτς, Ζίνι, Μπαρνάμπας Βάργκα, Ολεξάντρ Ζουμπκόφ

Association trained (4): Λάζαρος Ρότα, Μπάμπης Λυκογιάννης, Σταύρος Πήλιος, Πέτρος Μάνταλος

Το αναλυτικό πρόγραμμα της ΑΕΚ στη League Phase

1η αγωνιστική: AEK – ΛΑΣΚ 8 Σεπτεμβρίου 2026 (19:45)

2η αγωνιστική: Σαχτάρ – ΑΕΚ 14 Οκτωβρίου 2026 (22:00)

3η αγωνιστική: Μάντσεστερ Σίτι – ΑΕΚ 20 Οκτωβρίου 2026 (22:00)

4η αγωνιστική: ΑΕΚ – Ρεάλ 4 Νοεμβρίου 2026 (19:45)

5η αγωνιστική: Κόμο – ΑΕΚ 24 Νοεμβρίου 2026 (22:00)

6η αγωνιστική: ΑΕΚ – Γαλατάσαραϊ 8 Δεκεμβρίου 2026 (22:00)

7η αγωνιστική: ΑΕΚ – Ρόμα 19 Ιανουαρίου 2027 (22:00)

8η αγωνιστική: Ντόρτμουντ – ΑΕΚ 27 Ιανουαρίου 2027 (22:00)