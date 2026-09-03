Μετά από σχεδόν τέσσερα χρόνια γεμάτα τίτλους, μεγάλες στιγμές και έντονο δέσιμο με τον κόσμο του Ολυμπιακού, ο Ροντινέι γύρισε σελίδα στην καριέρα του. Ο Βραζιλιάνος αποχαιρέτησε τους «ερυθρόλευκους» έχοντας αφήσει το δικό του αποτύπωμα στον σύλλογο και πλέον θα συνεχίσει την πορεία του στη Σάντος, η οποία ανακοίνωσε επίσημα την απόκτησή του την Τετάρτη (2/9).

SANTOS 🤝 OLYMPIACOS 🇬🇷



Quis o destino que Santos e @OlympiacosFC novamente estivessem interligados. O Peixão, que está presente no hino do clube grego, contratou Rodinei, que agora refaz o caminho trilhado por G10 em 2005, quando o ídolo se despediu da Grécia rumo à Vila. pic.twitter.com/Oc4OJGpSLI — Santos FC (@SantosFC) September 2, 2026

Στη νέα του αρχή, μάλιστα, δεν θα μπορούσε να έχει καλύτερο καλωσόρισμα. Ανάμεσα στους πρώτους ανθρώπους που έσπευσαν να τον υποδεχθούν ήταν ο Τζιοβάνι, ένας ποδοσφαιριστής που αποτελεί σημείο αναφοράς τόσο για τη Σάντος όσο και για τον Ολυμπιακό.

Ο εμβληματικός Βραζιλιάνος φρόντισε να κάνει ξεχωριστή την υποδοχή του Ροντινέι, καλωσορίζοντάς τον μετά μουσικής και επιφυλάσσοντάς του, μάλιστα, ένα ιδιαίτερο μήνυμα στα ελληνικά. Μια μικρή, αλλά συμβολική στιγμή που ένωσε ξανά τους δύο συλλόγους μέσα από δύο Βραζιλιάνους που έγραψαν τη δική τους ιστορία στον Πειραιά.