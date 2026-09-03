Η Γιουβέντους άλλαξε. Και μάλιστα πολύ. Το σοκ της απουσίας από το Champions League έφερε ένα καλοκαίρι βαθιάς αναδόμησης στο Τορίνο, με τη διοίκηση να παραδίδει στον Λουτσιάνο Σπαλέτι μια ομάδα που ελάχιστα θυμίζει εκείνη της προηγούμενης σεζόν.

Η μεταγραφική επανάσταση ολοκληρώθηκε και πλέον η ευθύνη περνά στον Ιταλό τεχνικό. Παρά τους οικονομικούς περιορισμούς που επέβαλε το settlement agreement με την UEFA, οι «μπιανκονέρι» κινήθηκαν σε όλες τις γραμμές. Περίπου δέκα νέα πρόσωπα προστέθηκαν στο ρόστερ, ενώ επέστρεψαν και ποδοσφαιριστές όπως οι Ντάγκλας Λουίζ και Νίκο Γκονζάλες, οι οποίοι αποκτούν μια δεύτερη ευκαιρία στο Τορίνο.

Το σημαντικότερο είναι ότι τουλάχιστον επτά από τις νέες αφίξεις μπορούν να θεωρηθούν βασικοί: Βικάριο, Λουκουμί, Τσελίκ, Αλάιμπεγκοβιτς, Κόλο Μουανί, Παπέ Σαρ και Βόλτεμαντε. Πρόκειται ουσιαστικά για αλλαγή μεγαλύτερου από του μισού βασικού σχήματος, με τον Σπαλέτι να έχει πλέον στα χέρια του μια ομάδα πολύ πιο κοντά στις δικές του απαιτήσεις.

Η πρώτη μεγάλη αλλαγή βρίσκεται κάτω από τα δοκάρια. Ο Σπαλέτι ζήτησε πλήρη ανανέωση και η Γιούβε τού έδωσε τον Βικάριο, με τον Γκραμπάρα ως δεύτερη επιλογή. Στην άμυνα, ο Λουκουμί προσθέτει ποιότητα και αξιοπιστία, ενώ ο Τσελίκ αποτελεί μια δοκιμασμένη λύση που μπορεί να προσφέρει άμεσα.

Στη μεσαία γραμμή, η απόκτηση του Παπέ Ματάρ Σαρ αποκτά ακόμη μεγαλύτερη σημασία μετά τον σοβαρό τραυματισμό του Τουράμ. Ο 24χρονος πρώην άσος της Τότεναμ αναμένεται να πέσει αμέσως στα βαθιά, με το παιχνίδι απέναντι στη Μίλαν να αποτελεί ένα πρώτο μεγάλο τεστ.

Ευκαιρία παρουσιάζεται και για τον νεαρό Κερίμ Αλάιμπεγκοβιτς. Ο τρίμηνος τραυματισμός του Γιλντίζ δημιουργεί χώρο και χρόνο συμμετοχής για τον Βόσνιο, από τον οποίο η Γιούβε περιμένει να δείξει ότι μπορεί να αποτελέσει κάτι περισσότερο από μια επένδυση για το μέλλον.

Το μεγάλο ερωτηματικό, πάντως, βρίσκεται στην κορυφή της επίθεσης. Ο Σπαλέτι ζήτησε ενίσχυση και την πήρε, αλλά όχι ακριβώς όπως την ήθελε. Μετά την αποχώρηση του Βλάχοβιτς, η Γιουβέντους δεν απέκτησε έναν κλασικό σέντερ φορ.

Ο Κόλο Μουανί επέστρεψε στο Τορίνο, όμως δεν είναι το παραδοσιακό «9άρι». Και η μεγάλη κίνηση της τελευταίας στιγμής, ο πανύψηλος Νικ Βόλτεμαντε, συνδυάζει τα 198 εκατοστά του με εξαιρετική τεχνική, αλλά αγωνιστικά μοιάζει περισσότερο με «9,5» παρά με καθαρόαιμο φορ περιοχής.

Εδώ βρίσκεται και το μεγαλύτερο στοίχημα του Σπαλέτι. Θα πρέπει να βρει τον τρόπο ώστε Κόλο Μουανί και Βόλτεμαντε να γίνουν περισσότερο παραγωγικοί, περιμένοντας παράλληλα περισσότερα γκολ από τους Γιλντίζ, Κονσεϊσάο και Αλάιμπεγκοβιτς.

Σε αντίθεση με άλλες δουλειές του, αυτή τη φορά ο Σπαλέτι δεν ανέλαβε στη μέση της διαδρομής. Η νέα Γιουβέντους είναι σε μεγάλο βαθμό δική του δημιουργία και το ξεκίνημα με δύο νίκες ενισχύει την αισιοδοξία.

Ο πρώτος στόχος είναι ξεκάθαρος: επιστροφή στο Champions League. Υπάρχει όμως και ένας δεύτερος, πιο φιλόδοξος. Η κατάκτηση του Europa League και το τέλος της μακράς ευρωπαϊκής ανομβρίας. Η διοίκηση έκανε την επανάσταση. Τα υλικά υπάρχουν. Τώρα ο Σπαλέτι πρέπει να αποδείξει ότι μπορεί να μετατρέψει τη νέα Γιούβε ξανά σε «Κυρία».