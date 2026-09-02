Ο Γιαν Μοντέρο βρίσκεται στην Αθήνα πλέον για να ενταχθεί στην προετοιμασία του Ολυμπιακού και στις δηλώσεις του τόνισε πως ο Γιώργος Μπαρτζώκας έπαιξε ρόλο στο να αποφασίσει να ντυθεί στα ερυθρόλευκα.

Ο 23χρονος Δομινικανός γκαρντ εντυπωσίασε την περασμένη σεζόν με τη Βαλένθια καθώς την οδήγησε στο Final Four της Euroleague και στην κατάκτηση του ισπανικού πρωταθλήματος και στη συνέχεια υπέγραψε στους «ερυθρόλευκους», με τη φανέλα των οποίων θέλει να ζήσει μεγάλες στιγμές.

Ο Μοντέρο προσγειώυθηκε το απόγευμα της Τετάρτης (2/9) στο αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος» όπου τον περίμεναν φίλοι του Ολυμπιακού και στις δηλώσεις του δεν έκρυψε τη χαρά του για αυτό το νέο κεφάλαιο που ανοίγει στην καριέρα του.

Αναλυτικά όσα είπε ο Μοντέρο…

Για τα συναισθήματά του: «Πάνω από όλα ευχαριστώ. Ήταν εκπληκτική υποδοχή. Οι φίλαθλοι του Ολυμπιακού είναι απίθανοι».

Για το αν το περίμενε: «Ναι, το περίμενα κάπως και είμαι πολύ χαρούμενος για αυτό».

Για τον Μπαρτζώκα: «Ήταν σημαντικός λόγος για την απόφαση μου. Παίζει στο υψηλότερο επίπεδο και το μπάσκετ που μου αρέσει. Ο Ολυμπιακός είναι μία ομάδα που παίζει εκπληκτικά οπότε γιατί όχι;».

Για τους στόχους του: «Είμαι εδώ για να δίνω τον καλύτερό μου εαυτό και να κατακτήσω τίτλους κάθε φορά και θέλω να είμαι τέλειος σε αυτό το άθλημα».

Για το τι παραπάνω μπορεί να δώσει στον Ολυμπιακό: «Eίναι μία νέα πρόκληση για μένα, νέα ομάδα νέο συμβόλαιο. Μου αρέσουν οι προκλήσεις και είμαι έτοιμος να την αναλάβω».

Για το τι περιμένει από αυτή την πρόκληση: «Πολλά πάνω κάτω. Δεν θέλω να τα παρατήσω στις δυσκολίες θέλω να συνεχίσω να παλεύω και να δίνω το 100% κάθε φορά που αγωνίζομαι».

Για το αν νιώθει πίεση: «Δεν νιώθω πίεση όταν παίζω μπασκετ. Επικεντρώνομαι στο να το διασκεδάζω και να ανταγωνίζομαι».

Για τη σχέση του με τον ΜακΙντάιρ: «Τον ξέρω από την Μπασκόνια. Όταν έμαθα για τις φήμες ότι θα έρθει εδώ χάρηκα πολύ και είπα «πάμε φίλε».

Για το αν μίλησε με τους συμπαίκτες του: «Με μερικούς από αυτούς. Τον Φουρνιέ, τον Βεζένκοβ και τον ΜακΙντάιρ».