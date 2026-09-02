Η ΑΕΚ νίκησε με 2-0 τον Νέστο Χρυσούπολης εκτός έδρας για την 1η αγωνιστική της League Phase του κυπέλλου Ελλάδας και ο Μάρκο Νίκολιτς δεν έκρυψε την ικανοποίησή του τόσο για τη νοοτροπία της ομάδας του όσο και για την απόκτηση του Ζοάο Μάριο.

Ο Σέρβος τεχνικός άλλαξε όλη την 11άδα και είδε την Ένωση να αντιμετωπίζει με σοβαρότητα το παιχνίδι και να παίρνει εύκολα τη νίκη, έχοντας ευκαιρίες και για μεγαλύτερο σκορ. Οι «κιτρινόμαυροι» πήραν τη νίκη ήθελαν και αυτό έκανε χαρούμενο τον προπονητή τους, όπως χαρούμενο τον κάνει και η επιστροφή του Ζοάο Μάριο που έμεινε ελεύθερος από τη Μπεσίκτας.

«Είμαι πολύ ευχαριστημένος που θα έχουμε τον Ζοάο Μάριο, που θα ανακοινώσουμε σε λίγη ώρα. Είναι παίκτης με ποιότητα, ξέρει την ομάδα και το κλαμπ. Δεν χρειάζεται χρόνο προσαρμογής. Λειτουργεί σαν συνδετικός κρίκος, με την εμπειρία του, μέσα στα αποδυτήρια. Είναι πολύ καλή κίνηση για εμάς. Οσον αφορά αν η κίνηση του Ζοάο Μάριο είναι το τέλος, λογικά ναι, περισσότερο γιατί απόψε δίνουμε και την ευρωπαϊκή λίστα.

Από εκεί και πέρα οι μεταγραφές τελειώνουν στις 15 Σεπτεμβρίου, αλλά ποτέ δεν κλείνουμε την πόρτα σε κάποια ευκαιρία που δίνει η αγορά. Δεν υπάρχει λογική να κλείσουμε την πόρτα. Θα δούμε αν θα ανοίξει αυτή η πόρτα να την περάσει κάποιος», είπε αρχικά ο Νίκολιτς και στη συνέχεια αναφέρθηκε στο παιχνίδι, λέγοντας τα εξής…

«Είμαι πολύ ευχαριστημένος από το σημερινό παιχνίδι, όσον αφορά την προσέγγιση και τη νοοτροπία. Είμαι ευχαριστημένος ειδικά από τους πιο έμπειρους παίκτες, από τον Μπρινιόλι, τον Βίντα, τον Μάνταλο, τον Γκατσίνοβιτς, τον Λυκογιάννη, που είχαν αυτή τη πολύ σοβαρή προσέγγιση από το ξεκίνημα και λειτούργησαν ως παράδειγμα προς τους νεαρούς, που επίσης έμεινα ικανοποιημένος. Είμαι ιδιαίτερα ικανοποιημένος από το ντεμπούτο του στην 11άδα του Αριάγκα.

Υπήρχε μία πάρα πολύ ωραία ατμόσφαιρα σήμερα στο γήπεδο, παρά τη ζέστη. Ήταν και νωρίς το παιχνίδι. Παρουσία οπαδών και των δυο ομάδων. Θέλω να αναφερθώ ειδικά στους δικούς μας φιλάθλους, που υπό αυτές τις συνθήκες ήρθαν σε ένα τόσο μεγάλο αριθμό. Πραγματικά ήταν απίστευτη η παρουσία τους και μας δημιουργεί πάρα πολύ μεγάλη υποχρέωση. Θέλω να τους ευχαριστήσω για τη συμπαράσταση που μας έδειξαν σήμερα».

Τέλος, ολοκληρώνοντας τις δηλώσεις του, ο Νίκολιτς είπε: «Σίγουρα θέλουμε να ισορροπήσουμε ανάμεσα στις τρεις διοργανώσεις που έχουμε. Μια παρόμοια εμπειρία είχαμε και πέρυσι. Βέβαια, φέτος οι απαιτήσεις είναι πολύ μεγάλες, λόγω Τσάμπιονς Λιγκ. Και πέρυσι όμως είχαμε την απαίτηση να είμαστε καλά και στις τρεις διοργανώσεις. Τον Γενάρη είχαμε αποκλειστεί από το Κύπελλο. Φέτος θέλουμε να πάμε ως το τέλος στο Κύπελλο. Δεν το έχω κρύψει: Οι εγχώριες διοργανώσεις είναι ο βασικός μας στόχος. Ελπίζουμε στο πρωτάθλημα, που κρίνεται στα πλέι οφ, να είμαστε μέσα στη διεκδίκηση.

Σε ό,τι αφορά το Champions League πιστεύω θα έχουμε την απαραίτητη ενέργεια. Πιστεύω στους παίκτες μου και τη δυναμική της έδρας μας. Θεωρώ ότι θα είμαστε έτοιμοι να ανταποκριθούμε. Είναι βαρύ το πρόγραμμά μας, σίγουρα. Τώρα είχαμε αυτό το ταξίδι, μετά έχουμε τον Άρη για το πρωτάθλημα, ο οποίος Άρης θα είναι πιο φρέσκος γιατί δεν έπαιξε τώρα Κύπελλο, μετά τη ΛΑΣΚ, γι’ αυτό είναι σημαντικό που δεν είχαμε απώλειες σήμερα. Αυτές είναι όμως οι υποχρεώσεις που έχουμε και σε αυτές πρέπει να ανταποκριθούμε».