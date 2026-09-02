Ο Παναθηναϊκός προχωράει στην απόκτηση του Αζεντίν Ουναΐ, του μεγάλου του στόχου για τη μεσαία γραμμή, καθώς τα βρήκε με την Τζιρόνα για ένα ποσό που ξεπερνάει τα 15 εκατ. ευρώ.

Ο διεθνής Μαροκινός χαφ είχε αγωνιστεί στους «πράσινους» τη σεζόν 2024-25 ως δανεικός από τη Μαρσέιγ και τώρα επιστρέφει στην Ελλάδα για να φορέσει ξανά τη φανέλα με το «τριφύλλι», όχι ως δανεικός όμως πλέον.

Ο Ουναΐ ήταν ο μεγάλος στόχος του Παναθηναϊκού για τη μεσαία γραμμή και τις τελευταίες μέρες ήταν πολλά τα δημοσιεύματα σε Ελλάδα και Ισπανία για την πορεία των συζητήσεων με την Τζιρόνα αλλά και για το ενδιαφέρον άλλων ομάδων για την απόκτησή του.

Από το μεσημέρι της Τετάρτης (2/9) όλα έδειχναν ότι η μεγάλη μεταγραφή θα γίνει και αυτό είναι δεδομένο πλέον καθώς οι «πράσινοι» τα βρήκαν με την Τζιρόνα για ένα ποσό που ξεπερνάει τα 15 εκατ. ευρώ.

Ο Παναθηναϊκός αποκτά με κανονική μεταγραφή, αυτή τη φορά, τον Ουναΐ που αναμένεται να υπογράψει συμβόλαιο για τρία χρόνια με τις ετήσιες απολαβές να φτάνουν στα 3,5 εκατ. ευρώ, με τα ποσά που ξοδεύει η ΠΑΕ για χάρη του να δείχνουν και το πόσο σημαντική είναι αυτή η επένδυση και πόσο πολλοί ήθελαν οι «πράσινοι» την επιστροφή του διεθνή Μαροκινού χαφ.