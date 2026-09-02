Στιγμές απόλυτης αγωνίας και βαθιάς θλίψης εκτυλίχθηκαν στην αναμέτρηση της Εθνικής Γυναικών με τη Σερβία για τα προημιτελικά του EuroVolley, καθώς η Γεωργία Αγγελοπούλου υπέστη έναν εξαιρετικά σοβαρό και επίπονο τραυματισμό στο γόνατο, καθηλώνοντας ολόκληρο το γήπεδο.



Η νεαρή διεθνής στάθηκε άτυχη μόλις στον τρίτο πόντο του δεύτερου σετ, όταν μετά από μια προσπάθεια προσγείωσης στο τάραφλεξ σωριάστηκε στο έδαφος. Ο οξύς πόνος που ένιωσε ήταν τόσο έντονος που οι κραυγές της αντήχησαν σε ολόκληρη τη σάλα, προκαλώντας αμέσως παγωμάρα στις τάξεις της ελληνικής αποστολής αλλά και στους φιλάθλους στις κερκίδες.

Το ιατρικό επιτελείο έσπευσε ακαριαία στον αγωνιστικό χώρο για να της παράσχει τις πρώτες βοήθειες, την ώρα που οι συμπαίκτριές της παρακολουθούσαν σοκαρισμένες τις δραματικές σκηνές.

Αρκετές αθλήτριες της Εθνικής δεν μπόρεσαν να συγκρατήσουν τα δάκρυά τους, βλέποντας την Αγγελοπούλου να σφαδάζει στο παρκέ. Δείτε το βίντεο:



Όπως ήταν φυσικό, η διεθνής παίκτρια δεν μπόρεσε να συνεχίσει τον αγώνα και αποχώρησε υποβασταζόμενη. Αποφασίστηκε η άμεση διακομιδή της στο νοσοκομείο, προκειμένου να υποβληθεί στις απαραίτητες απεικονιστικές εξετάσεις για να διαπιστωθεί το ακριβές μέγεθος της ζημιάς στο γόνατό της.

Το ατυχές αυτό περιστατικό «πάγωσε» το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα, επισκιάζοντας πλήρως το αγωνιστικό κομμάτι της αναμέτρησης. Η Σερβία είχε ήδη πάρει το πρώτο σετ με 25-14, όμως η ελληνική ομάδα κλήθηκε να διαχειριστεί ένα τεράστιο ψυχολογικό σοκ.



Ενδεικτικό της βαριάς ατμόσφαιρας ήταν το γεγονός ότι οι Ελληνίδες διεθνείς αναγκάστηκαν να συνεχίσουν τη μάχη του προημιτελικού με δάκρυα στα μάτια.