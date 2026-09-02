Η Κηφισιά ήταν έτοιμη να πανηγυρίσει τη νίκη, στο 94′ όμως η Μαρκό, για την οποία έχασε πέναλτι ο Ελ Αραμπί, έκανε το 2-2 και πήρε τον βαθμό για την 1η αγωνιστική της League Phase του κυπέλλου Ελλάδας.

Η Μαρκό ήταν αυτή που μπήκε καλύτερα στο παιχνίδι και κατάφερε να ανοίξει το σκορ στο 15ο λεπτό, όταν ο Μίλερ έκανε ωραία κίνηση και γύρισε για τον Σεμπά που έστειλε τη μπάλα στα δίχτυα για το 1-0.

Η απάντηση των φιλοξενούμενων ήταν άμεση καθώς ισοφάρισαν στο 19′ με το σουτ του Καστάνιο και στο 51′ έκαναν την ανατροπή, με τον Θεοδωρίδη να κάνει το γύρισμα για τον Λίγδα που έγραψε το 1-2.

Στο 66′ οι γηπεδούχοι κέρδισαν πέναλτι για χέρι αλλά ο Αναγνωστόπουλος μπλόκαρε τη μπάλα στην εκτέλεση του Ελ Αραμπί, με αποτέλεσμα όλα να δείχνουν ότι η Κηφισιά θα πάρει τη νίκη.

Στο 94′, όμως, ο Νεκούλ εκτέλεσε φάουλ και ο Αλεξόπουλος με κεφαλιά έκανε το 2-2 και έδωσε τον βαθμό στη Μαρκό.