Με τους Ζίνι και Γκεοργκίεφ να σκοράρουν, η ΑΕΚ νίκησε εύκολα με 2-0 εκτός έδρας τον Νέστο Χρυσούπολης για την 1η αγωνιστική της League Phase του κυπέλλου Ελλάδας.

Με το γήπεδο να είναι γεμάτο με οπαδούς της και με τον Μάρκο Νίκολιτς να αλλάζει όλη την 11άδα, η Ένωση μπήκε δυνατά στο παιχνίδι και είχε την πρώτη της ευκαιρία στο 3′ με τον Ζίνι που δεν κατάφερε να στείλει τη μπάλα στα δίχτυα από πλάγια θέση, για να ακολουθήσει στο 9′ το δοκάρι του Γκατσίνοβιτς που πήγε να… κρεμάσει τον Αστρά μετά την ωραία πάσα του Μάνταλου.

Το γκολ έμοιαζε θέμα χρόνου και όντως έτσι ήταν, καθώς ένα λεπτό μετά, στο 10′, ο Αριάγκα έβγαλε τη βαθιά μπαλιά για τον Ζίνι και αυτός έφυγε στην πλάτη της άμυνας και με ωραίο τελείωμα βρήκε δίχτυα για το 0-1.

Στο 20′ ο Λυκογιάννης έβγαλε τη σέντρα από αριστερά αλλά ο Γκατσίνοβιτς δεν κατάφερε να σκοράρει με κεφαλιά και από εκεί και πέρα οι «κιτρινόμαυροι» έριξαν τον ρυθμό τους και ήλεγξαν σε απόλυτο βαθμό το παιχνίδι, απειλώντας στο 44′ με το διαγώνιο σουτ του Λυκογιάννη που έφυγε άουτ.

Η εικόνα του παιχνιδιού δεν άλλαξε στο δεύτερο ημίχρονο, με τον «δικέφαλο αετό» να πλησιάζει στο δεύτερο γκολ τόσο με τον Ζίνι στο 52′ όσο και με το σουτ του Αλεξίου που έφυγε ελάχιστα άουτ στο 53′. Ο νεαρός Έλληνας στόπερ αποχώρησε λίγα λεπτά μετά λόγω ενοχλήσεων αφήνοντας τη θέση του στον Χριστακόπουλο, με την ΑΕΚ να συνεχίζει να δημιουργεί ευκαιρίες.

Η ομάδα του Νίκολιτς είχε μεγάλες φάσεις για να βάλει το δεύτερο γκολ και τελικά αυτό ήρθε στο 83′, όταν ο Μάγερ εκτέλεσε φάουλ και ο Γκεοργκίεφ με κεφαλιά έστειλε τη μπάλα στα δίχτυα του Αστρά για το 0-2, το οποίο ήταν και το τελικό αποτέλεσμα.

Νέστος Χρυσούπολης (Τιμόθεος Καβακάς): Αστράς, Δερμιτζάκης, Κασέμι (66′ Τουτόντα), Γιακουμάκης (75′ Σταυρόπουλος), Τότσκα, Θωμαΐδης, Μπαλτάς (66′ Καντάβε), Τριμμάτης (60′ Στοϊλίκοβιτς), Μαιδανός, Παντεκίδης (66′ Σαπουντζής), Γκιώνης.

ΑΕΚ (Μάρκο Νίκολιτς): Μπρινιόλι, Λυκογιάννης (62′ Πήλιος), Αλεξίου (57′ Χριστακόπουλος), Βίντα, Γκεοργκίεφ, Κάιρινεν (62′ Μάγερ), Αριάγκα, Μάνταλος, Καλοσκάμης (84′ Αργυρίου), Γκατσίνοβιτς (84′ Ζούμπκοφ), Ζίνι.