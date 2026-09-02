Ο Ολυμπιακός συμφώνησε με τον ΟΦΗ για την απόκτηση των Τιάγκο Νους και Γιάννη Αποστολάκη, με τον πρώτο να αναμένεται να ενταχθεί άμεσα στην ομάδα ενώ ο δεύτερος από το καλοκαίρι του 2027.

Οι «ερυθρόλευκοι» ανακοίνωσαν την απόκτηση του Γκουστάβο Πουέρτα, είναι πολύ κοντά στον Λίον Μπέιλι από την Άστον Βίλα και συμφώνησαν και με τους Κρητικούς για τους Νους και Αποστολάκη, για ένα ποσό που φτάνει στα 3 εκατ. ευρώ.

Ο Νους είναι ένας εξτρέμ που αρέσει πολύ στον Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ και με το ενδεχόμενο πώλησης του Ζέλσον Μαρτίνς στην Κράσνονταρ να είναι όλο και πιο πιθανό μετά τη νέα πρόταση των Ρώσων, ο Αργεντίνος θα είναι ο αντικαταστάτης του. Με 24 γκολ και 10 ασίστ σε 72 συμμετοχές με την ομάδα της Κρήτης, ο Νους ξεχωρίζει για την ικανότητά του να αγωνιστεί και στα δύο άκρα της επίθεσης.

Σε ό,τι αφορά τον Αποστολάκη, ο Ολυμπιακός τον κλείνει από τώρα για το καλοκαίρι του 2027, καθώς θα παραμείνει στον ΟΦΗ και για τη φετινή σεζόν, με τους Κρητικούς να έχουν και ευρωπαϊκές υποχρεώσεις καθώς προκρίθηκαν στη League Phase του Europa League.