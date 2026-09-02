Λίγες ώρες πριν εκπνεύσει η προθεσμία της UEFA για να δηλώσει ο Παναθηναϊκός τη λίστα των παικτών που θα έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη League Phase του Europa Conference League, στην Ισπανία είναι σίγουροι για τη μεταγραφή του Αζεντίν Ουναΐ.

Ο 26χρονος διεθνής Μαροκινός χαφ είναι ο μεγάλος στόχος των «πράσινων» για την ενίσχυση στο κέντρο και τις τελευταίες μέρες το ένα δημοσίευμα διαδέχεται το άλλο, χωρίς πάντως να υπάρχει κάποια εξέλιξη μέχρι στιγμής.

Σύμφωνα με την ισπανική εκπομπή «el chiringuito», πάντως, ο Παναθηναϊκός είναι μια ανάσα από την απόκτηση του Ουναΐ, έχοντας κάνει πρόταση ύψους 16 εκατ. ευρώ στην Τζιρόνα, χωρίς να υπολογίζονται τα μπόνους.

Οι Ισπανοί τονίζουν πως υπήρχε ενδιαφέρον από τη Σαουδική Αραβία και συγκεκριμένα από τη ΝΕΟΜ που πρόσφερε 15+3 εκατ. ευρώ στην Τζιρόνα, η οποία είπε το «ναι», ο Ουναΐ όμως απάντησε αρνητικά καθώς προτιμά να παραμείνει στην Ευρώπη.

Από την πλευρά του Παναθηναϊκού, πάντως, δεν επιβεβαιώνουν, τουλάχιστον προς τα παρόν, τα όσα αναφέρουν οι Ισπανοί για το θέμα.