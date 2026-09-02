Ο Πάμπλο Γκαρθία αποχώρησε από τη Μπέτις, στην οποία ήταν από μικρό παιδί, καθώς πήρε μεταγραφή στη Σανταντέρ και ξέσπασε σε κλάματα μαζί με τη μητέρα του.

Ο 20χρονος Ισπανός εξτρέμ ήταν στα τμήματα υποδομής της Μπέτις, στη συνέχεια ανέβηκε στη Β’ ομάδα του συλλόγου και το περσινό καλοκαίρι ανέβηκε στην πρώτη, κάνοντας πραγματικότητα το όνειρό του.

Τώρα, όμως, θα πρέπει να αποχωρήσει καθώς πήρε μεταγραφή στη Σανταντέρ και αυτό μάλλον ήταν κάτι για το οποίο δεν ήταν έτοιμος, όπως έδειξε η αντίδρασή του καθώς αποχωρούσε από το προπονητικό κέντρο του συλλόγου.

Μπροστά στους οπαδούς και τους δημοσιογράφους που ήταν εκεί, ο Πάμπλο Γκαρθία και η μητέρα του… πλάνταξαν στο κλάμα, δείχνοντας με αυτόν τον τρόπο όσο έντονη συναισθηματικά ήταν αυτή η στιγμή.