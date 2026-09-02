Σε κλήση από τη ΔΕΑΒ για «σοβαρό φαινόμενο βίας» στον αγώνα με τον Ατρόμητο κλήθηκε ο ΠΑΟΚ, όπως ανακοινώθηκε.

Ο «δικέφαλος του βορρά» πήρε τη νίκη με 2-1 στο Περιστέρι την περασμένη Κυριακή (30/8) κάνοντας την ανατροπή με δύο γκολ του Πέλκα, η συμπεριφορά των οπαδών του απασχόλησε τη ΔΕΑΒ, η οποία κάλεσε την ΠΑΕ σε ακρόαση.

Η σχετική ανακοίνωση της Επιτροπής αναφέρει τα εξής…

«Καλεί σε ακρόαση, στις 07/09/2026, την ΠAE ΠΑΟΚ, αναφορικά με σοβαρό φαινόμενο βίας που σχετίζεται με τον αθλητισμό και φέρεται ότι έλαβε χώρα από φιλάθλους της, κατά τη διάρκεια του αγώνα ΠΑΕ ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ – ΠΑΕ ΠΑΟΚ, στις 30/08/2026, στο Δημοτικό Στάδιο Περιστερίου, για το πρωτάθλημα της Super League 1, περιόδου 2026-2027 και αφορά ειδικότερα σε εκτεταμένες καταστροφές στις υποδομές του ανωτέρω σταδίου.

Εφαρμογή άρθρου 1 του ν. 4326/2015, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 104 του ν. 5224/2025».