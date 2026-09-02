Ο Βαγγέλης Λιόλιος ενημέρωσε το Δ.Σ. ότι η ΕΟΚ θα στείλει ΚΑΕ της Stoiximan Basket League στον αθλητικό εισαγγελέα, την ΑΑΔΕ και την αρμόδια Αρχή για το Ξέπλυμα Χρήματος, ζητώντας να διερευνηθεί άμεσα το θέμα.

Ο πρόεδρος της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης ενημέρωσε τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου πως έχει στα χέρια του στοιχεία που αφορούν μία ΚΑΕ της Stoiximan Basket League και αφορούν πιθανή παράνομη χρηματοδότηση εκατοντάδων χιλιάδων ευρώ από το εξωτερικό.

Ο Λιόλιος δεν μπήκε σε λεπτομέρειες, διευκρίνισε όμως ότι η καταγγελία δεν αφορά κάποια από τις μεγάλες ΚΑΕ, δηλαδή τον Ολυμπιακό, τον Παναθηναϊκό, την ΑΕΚ, τον Άρη ή τον ΠΑΟΚ.

Η ΕΟΚ θα ζητήσει από τον εισαγγελέα να ασχοληθεί άμεσα με το θέμα καθώς επιθυμία της Ομοσπονδίας είναι η έρευνα να έχει ολοκληρωθεί πριν την έναρξη του πρωταθλήματος της Stoiximan Basket League και στη συνέχεια θα ενημερώσει και τον κόσμο για το τι ακριβώς ισχύει.