Η γαλλική αστυνομία προχώρησε στη σύλληψη ενός 18χρονου που σχεδίαζε, όπως αναφέρει σε σχετικό ρεπορτάζ η Le Parisien, να απαγάγει τον Κιλιάν Εμπαπέ.
Ο 27χρονος επιθετικός της Ρεάλ Μαδρίτης έχει μπει φουριόζος στη νέα σεζόν έχοντας πετύχει 4 γκολ στις πρώτες τρεις αγωνιστικές της La Liga και ο Ζοσέ Μουρίνιο περιμένει ακόμη καλύτερες επιδόσεις στη συνέχεια.
Την ίδια ώρα, πάντως, που οι οπαδοί της Ρεάλ πανηγύριζαν τα γκολ του Εμπαπέ, κάποιοι άλλοι σχεδίαζαν την απαγωγή του, όπως αναφέρει η Le Parisien.
Σύμφωνα με το σχετικό ρεπορτάζ, η γαλλική αστυνομία προχώρησε στη σύλληψη ενός 18χρονου που είναι γνωστός στο διαδίκτυο σαν «Lester Z» και είναι μέλος συμμορίας που σχεδίαζε να κλέψει ή να απαγάγει 26 εύπορους ανθρώπους, ανάμεσα στους οποίους ήταν και ο Εμπαπέ.
Ό,τι κι αν σχεδίαζαν, πάντως, δεν θα γίνει πράξη μετά τη σύλληψη του 18χρονου και ενός ακόμη άνδρα, οι οποίοι είπαν στους αστυνομικούς πως ήταν απλά μεσάζοντες και πως το «αφεντικό» στην όλη υπόθεση είναι ένα άλλο άτομο.
🚨 BREAKING: Kylian Mbappé was reportedly among the targets of an alleged KIDNAPPING PLOT in France.— Madrid Xtra (@MadridXtra) September 2, 2026
An 18-year-old suspect has been charged over a series of home invasion and kidnapping plots, with prosecutors alleging Mbappé was one of the intended target. @le_Parisien pic.twitter.com/BvhzTfWBHM