Η γαλλική αστυνομία προχώρησε στη σύλληψη ενός 18χρονου που σχεδίαζε, όπως αναφέρει σε σχετικό ρεπορτάζ η Le Parisien, να απαγάγει τον Κιλιάν Εμπαπέ.

Ο 27χρονος επιθετικός της Ρεάλ Μαδρίτης έχει μπει φουριόζος στη νέα σεζόν έχοντας πετύχει 4 γκολ στις πρώτες τρεις αγωνιστικές της La Liga και ο Ζοσέ Μουρίνιο περιμένει ακόμη καλύτερες επιδόσεις στη συνέχεια.

Την ίδια ώρα, πάντως, που οι οπαδοί της Ρεάλ πανηγύριζαν τα γκολ του Εμπαπέ, κάποιοι άλλοι σχεδίαζαν την απαγωγή του, όπως αναφέρει η Le Parisien.

Σύμφωνα με το σχετικό ρεπορτάζ, η γαλλική αστυνομία προχώρησε στη σύλληψη ενός 18χρονου που είναι γνωστός στο διαδίκτυο σαν «Lester Z» και είναι μέλος συμμορίας που σχεδίαζε να κλέψει ή να απαγάγει 26 εύπορους ανθρώπους, ανάμεσα στους οποίους ήταν και ο Εμπαπέ.

Ό,τι κι αν σχεδίαζαν, πάντως, δεν θα γίνει πράξη μετά τη σύλληψη του 18χρονου και ενός ακόμη άνδρα, οι οποίοι είπαν στους αστυνομικούς πως ήταν απλά μεσάζοντες και πως το «αφεντικό» στην όλη υπόθεση είναι ένα άλλο άτομο.