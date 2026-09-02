Η υπόσχεση Μαρινάκη που έγινε πράξη

Η δήλωση του Βαγγέλη Μαρινάκη στο Μονακό, μετά την κλήρωση του Europa League, είχε αποκαλύψει μόνο ένα μέρος της υπόθεσης Πουέρτα. Ο Ολυμπιακός είχε αποφασίσει να καλύψει τη ρήτρα των 16 εκατ. ευρώ, όμως απέμενε το σημαντικότερο: να πειστεί ο ίδιος ο Κολομβιανός.

Οι Πειραιώτες περίμεναν για ημέρες το οριστικό «ναι» και δεν εγκατέλειψαν την προσπάθεια. Η συνολική επένδυση έφτασε τελικά τα 20 εκατ. ευρώ, ενώ στον ποδοσφαιριστή κατατέθηκε μία ιδιαίτερα υψηλή πρόταση συμβολαίου. Η επιμονή είχε συγκεκριμένη εξήγηση. Ο Μαρινάκης είχε υποσχεθεί στον Μεντιλίμπαρ σημαντική ενίσχυση στο φινάλε των μεταγραφών και ο Πουέρτα αποτελούσε κομβική επιλογή του σχεδιασμού: έναν μέσο πάνω στον οποίο μπορεί να στηριχθεί η «ραχοκοκαλιά» του νέου Ολυμπιακού. Η υπόσχεση έγινε πράξη και το deal με τον Πουέρτα, αλλά και τον Μπέιλι απέδειξε πως ο Βαγγέλης Μαρινάκης έκανε τα πάντα για να εκτοξεύσει την ομάδα του.

Το παράδοξο σκηνικό με Μπακασέτα

Από τις υποθέσεις που προκαλούν συζήτηση στο εσωτερικό του Παναθηναϊκού είναι αυτή του Τάσου Μπακασέτα. Σε ένα καλοκαίρι με αρκετές μετακινήσεις Ελλήνων διεθνών, ο αρχηγός της Εθνικής παραμένει στους «πράσινους», αλλά εκτός του βασικού αγωνιστικού σχεδιασμού.

Και εδώ βρίσκεται το παράδοξο. Ο Παναθηναϊκός αναζήτησε ενίσχυση στη μεσαία γραμμή την ίδια στιγμή που ένας έμπειρος διεθνής μέσος με σημαντικό συμβόλαιο τέθηκε στο περιθώριο.

Εφόσον ο Μπακασέτας δεν υπολογίζεται, μία πώληση ή ακόμη και μία συμφωνία αποχώρησης θα έδινε ξεκάθαρη λύση και στις δύο πλευρές. Από τη στιγμή, όμως, που τίποτα από αυτά δεν συνέβη, δημιουργείται μία ιδιόμορφη κατάσταση: ο ποδοσφαιριστής εξακολουθεί να ανήκει στον Παναθηναϊκό, αλλά χωρίς ουσιαστικό ρόλο. Και αυτό είναι που γεννά τα περισσότερα ερωτήματα για τη διαχείριση της υπόθεσης.

Το deal για Ζοάο Μάριο

Η επιστροφή του Ζοάο Μάριο στην ΑΕΚ έχει μία οικονομική λεπτομέρεια που παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Ο 33χρονος Πορτογάλος αναμένεται να υπογράψει συμβόλαιο διάρκειας δύο ετών, με ανοιχτό το ενδεχόμενο επέκτασης για μία ακόμη σεζόν, όμως οι αποδοχές του θα απέχουν σημαντικά από εκείνες που είχε στην Τουρκία.

Στην Μπεσίκτας το συμβόλαιό του προέβλεπε 2,2 εκατ. ευρώ ετησίως, ενώ στην ΑΕΚ οι απολαβές του αναμένεται να βρίσκονται κοντά στο ένα εκατ. ευρώ. Πρόκειται για σημαντική οικονομική διαφορά, που δείχνει και τη διάθεση του Πορτογάλου να επιστρέψει σε ένα περιβάλλον που γνωρίζει καλά και που είναι χαρούμενος!

Άλλωστε, ο Ζοάο Μάριο είχε αγωνιστεί την προηγούμενη σεζόν ως δανεικός στην Ένωση. Έτσι, η ΑΕΚ αποκτά έναν παίκτη που δεν χρειάζεται χρόνο προσαρμογής και γνωρίζει ήδη πρόσωπα, απαιτήσεις και συνθήκες.

Οι ομάδες που θέλουν τον Ζαρουρί και η πίεση

Μία υπόθεση που μπορεί να παρουσιάσει άμεσα εξέλιξη στον Παναθηναϊκό αφορά τον Ανάς Ζαρουρί. Η Κολόμπους Κρου φέρεται έχει εκδηλώσει έντονο ενδιαφέρον για τον 25χρονο Μαροκινό εξτρέμ, με το σενάριο που βρίσκεται στο τραπέζι να αφορά πιθανή αποχώρησή του από τους «πράσινους» με τη μορφή δανεισμού. Ωστόσο, είναι και μια από το Κατάρ, η οποία επιθυμεί να τον κάνει δικό της. Ο χρόνος, πάντως, πιέζει. Ο ίδιος θέλει να αποχωρήσει, μιας και δεν είναι στα πλάνα της τεχνικής ηγεσίας. Ο Παναθηναϊκός δαπάνησε 3 εκατ. ευρώ για να τον αποκτήσει, αλλά ο νέος τεχνικός τον απέκλεισε από το φετινό πρότζεκτ. Η αντίστροφη μέτρηση άρχισε και απομένει να δούμε αν ο παίκτης αποχωρήσει από τον σύλλογο.