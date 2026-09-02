Το μεταγραφιό ντεμαράζ του Ολυμπιακού συνεχίζεται καθώς συμφώνησε, όπως αναφέρει ο Φαμπρίτσιο Ρομάνο, με την Άστον Βίλα για την απόκτηση του Λίον Μπέιλι, ο οποίος έρχεται στην Αθήνα για τις υπογραφές.

Μετά τον Μάρκους Πέντερσεν για το δεξί άκρο της άμυνας και τον Γκουστάβο Πουέρτα -την πιο ακριβή μεταγραφή στην ιστορία του ελληνικού ποδοσφαίρου- για τη μεσαία γραμμή, οι «ερυθρόλευκοι» προχωρούν στην απόκτηση και ενός εξτρέμ, κάνοντας πράξη και αυτή την επιθυμία του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ.

Το όνομα του Μπέιλι ήρθε στο προσκήνιο για τους Πειραιώτες την Τετάρτη (2/9) και οι εξελίξεις… τρέχουν, με τον Φαμπρίτσιο Ρομάνο να κάνει λόγο για προφορική συμφωνία με την Άστον Βίλα, με την οποία ο 29χρονος Τζαμαϊκανός εξτρέμ είχε συμβόλαιο για ακόμη ένα χρόνο.

Ο Μπέιλι, όπως αναφέρει ο Ρομάνο, ταξιδεύει για Αθήνα προκειμένου να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του, υπογράφοντας συμβόλαιο για τρία χρόνια, με τον Ολυμπιακό να ενισχύεται ακόμη περισσότερο.

Την περασμένη σεζόν ο Τζαμαϊκανός εξτρέμ αγωνίστηκε τόσο στην Άστον Βίλα όσο και στη Ρόμα (δανεικός), έχοντας συνολικά 30 συμμετοχές με ένα γκολ και μία ασίστ.