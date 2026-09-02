Σε καθοριστικό σημείο φαίνεται πως έχει φτάσει η υπόθεση του Αζεντίν Ουναΐ, με δημοσίευμα από την Ισπανία να κάνει λόγο για αυξανόμενη ένταση ανάμεσα στον Μαροκινό μέσο και την Τζιρόνα.

Σύμφωνα με την ιστοσελίδα «lesportiudecatalunya.cat», ο καταλανικός σύλλογος εξακολουθεί να διατηρεί ιδιαίτερα υψηλές οικονομικές απαιτήσεις για την παραχώρηση του διεθνούς άσου. Η ρήτρα αποδέσμευσής του ανέρχεται στα 25 εκατ. ευρώ, ενώ η Τζιρόνα φέρεται να μην είναι διατεθειμένη να εξετάσει προτάσεις χαμηλότερες από 15 εκατ. ευρώ.

Η στάση αυτή έχει δημιουργήσει ένα ιδιαίτερα εύθραυστο σκηνικό, καθώς ο Ουναΐ έχει εκφράσει ξεκάθαρα την επιθυμία του να αποχωρήσει. Μάλιστα, το ισπανικό ρεπορτάζ αναφέρει ότι στο εσωτερικό της Τζιρόνα υπάρχει ανησυχία για το ενδεχόμενο έντονης αντίδρασης από την πλευρά του ποδοσφαιριστή, εφόσον δεν προκύψει εξέλιξη που θα του επιτρέψει να συνεχίσει αλλού την καριέρα του.

Οι Καταλανοί έχουν ήδη αντιμετωπίσει ανάλογη κατάσταση με τον Τσιγκάνκοφ, ο οποίος είχε αντιδράσει όταν δεν προχώρησε αρχικά η πώλησή του, πριν τελικά παραχωρηθεί στον Άγιαξ.

Η σημερινή ημέρα θεωρείται κομβική, καθώς η προθεσμία της UEFA για την κατάθεση των ευρωπαϊκών λιστών περιορίζει σημαντικά τα χρονικά περιθώρια και ενδέχεται να επιταχύνει τις εξελίξεις.