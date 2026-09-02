Η θερινή μεταγραφική περίοδος παραμένει ανοιχτή στην Ελλάδα, με τις ομάδες να συνεχίζουν τις κινήσεις ενίσχυσης των ρόστερ τους. Ο Ολυμπιακός προχώρησε το πρωί της Τετάρτης (2/9) στην απόκτηση του Γκουστάβο Πουέρτα από τη Ράσινγκ Σανταντέρ, ενεργοποιώντας τη ρήτρα των 16 εκατ. ευρώ και πραγματοποιώντας την ακριβότερη αγορά στην ιστορία του ελληνικού ποδοσφαίρου.

Την ίδια στιγμή, όμως, το ενδιαφέρον μετατοπίζεται στις λίστες που πρέπει να κατατεθούν στην UEFA για τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις. ΑΕΚ, Ολυμπιακός, ΟΦΗ και Παναθηναϊκός καλούνται να οριστικοποιήσουν τους ποδοσφαιριστές με τους οποίους θα πορευθούν στη League Phase των διοργανώσεων στις οποίες συμμετέχουν.

Η ΑΕΚ έχει παρουσία στο Champions League, Ολυμπιακός και ΟΦΗ στο Europa League, ενώ ο Παναθηναϊκός αγωνίζεται στο Conference League. Η προθεσμία για την αποστολή των σχετικών καταλόγων ολοκληρώνεται τα ξημερώματα της Πέμπτης 3 Σεπτεμβρίου, στις 00:59.

Μετά την εκπνοή της συγκεκριμένης προθεσμίας, οι λίστες δεν μπορούν να τροποποιηθούν έως το νέο έτος και την ολοκλήρωση της League Phase. Αυτό καθιστά τις αποφάσεις των τεχνικών επιτελείων ιδιαίτερα σημαντικές, καθώς κάθε επιλογή αφορά ένα μεγάλο μέρος της ευρωπαϊκής σεζόν.

Ιδιαίτερη σημασία έχει και ο κανονισμός για τους γηγενείς ποδοσφαιριστές. Κάθε σύλλογος μπορεί να δηλώσει έως 25 παίκτες στη βασική λίστα, με τουλάχιστον οκτώ από αυτούς να πρέπει να πληρούν τα κριτήρια του γηγενή. Κατά συνέπεια, οι υπόλοιπες 17 θέσεις μπορούν να καλυφθούν από ποδοσφαιριστές που δεν εντάσσονται στη συγκεκριμένη κατηγορία.

Το συγκεκριμένο πλαίσιο δημιουργεί δύσκολες αποφάσεις, κυρίως για ομάδες με μεγάλο αριθμό ξένων στο ρόστερ. Έτσι, οι Μάρκο Νίκολιτς, Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ και Γιάκομπ Νίστρουπ καλούνται να σταθμίσουν αγωνιστική κατάσταση, βάθος ρόστερ και τις ανάγκες κάθε διοργάνωσης, γνωρίζοντας ότι οι τελικές τους επιλογές θα καθορίσουν σε μεγάλο βαθμό τη διαχείριση των ευρωπαϊκών υποχρεώσεων μέχρι το τέλος της League Phase.