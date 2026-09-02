Η Μίλαν άλλαξε σελίδα το φετινό καλοκαίρι, επενδύοντας περίπου 150 εκατ. ευρώ στο μεταγραφικό παζάρι και παραδίδοντας στον Ρούμπεν Αμορίμ ένα εντελώς διαφορετικό ρόστερ. Οι περισσότερες κινήσεις έγιναν νωρίς, με το φινάλε της περιόδου να κυλά χωρίς σημαντικές προσθήκες, δημιουργώντας ένα ρόστερ που πλέον καλείται να αποδείξει την αξία του μέσα στο γήπεδο.

Ο Πορτογάλος τεχνικός δεν δείχνει διάθεση να προσαρμόσει τις ιδέες του στο παρελθόν της ομάδας. Αντίθετα, θέλει να χτίσει μία Μίλαν με επιθετική φιλοσοφία, υψηλή ένταση και ξεκάθαρη αγωνιστική ταυτότητα. Για να πετύχει, όμως, έχει μπροστά του αρκετές προκλήσεις.

Ο ρόλος του Μόντριτς

Ένα από τα μεγαλύτερα ερωτήματα αφορά τον Λούκα Μόντριτς. Ο Κροάτης παραμένει ποδοσφαιριστής κορυφαίας ποιότητας, όμως στα 40 του χρόνια χρειάζεται διαφορετική διαχείριση. Ο τρόπος που χρησιμοποιήθηκε από τον Αλέγκρι διαφέρει σημαντικά από τις απαιτήσεις του συστήματος 3-4-2-1 που εφαρμόζει ο Αμορίμ.

Ο έμπειρος μέσος θα χρειαστεί προσεκτική διαχείριση στον χρόνο συμμετοχής του, με το rotation να θεωρείται δεδομένο, ώστε να παραμείνει φρέσκος στη διάρκεια μιας απαιτητικής σεζόν.

Οι μικροί μπαίνουν στο προσκήνιο

Η Μίλαν αποφάσισε να δώσει ουσιαστικό ρόλο στους νεαρούς ποδοσφαιριστές της. Ο Φραντσέσκο Καμάρντα αποτελεί πλέον τον πρώτο αναπληρωματικό του Γκονσάλο Ράμος στην κορυφή της επίθεσης και όχι μία τρίτη ή τέταρτη επιλογή.

Ανάλογη λογική υπάρχει και στις περιπτώσεις των Ντιαβαρά, Κομότο και Τοριάρι, ο οποίος είναι πλέον ο άμεσος αντικαταστάτης του Μάικ Μενιάν κάτω από τα δοκάρια. Ο Αμορίμ καλείται να βρει τη σωστή ισορροπία ανάμεσα στην εξέλιξη των νεαρών και στην προστασία τους από την υπερβολική πίεση.

Πιο επιθετική ταυτότητα

Το μήνυμα που δόθηκε από τη διοίκηση ήταν ξεκάθαρο: η Μίλαν θέλει να παίζει για τη νίκη και όχι απλώς να αποφεύγει την ήττα. Οι πρώτες εμφανίσεις απέναντι σε Τορίνο και Βενέτσια έδειξαν μια ομάδα που παίρνει περισσότερα ρίσκα, πιέζει ψηλά και επιδιώκει να δημιουργεί πολλές ευκαιρίες.

Το δύσκολο κομμάτι θα έρθει όταν το πρόγραμμα γεμίσει. Από τον Δεκέμβριο μέχρι τον Ιανουάριο ακολουθεί μια απαιτητική σειρά αγώνων με Σάντερλαντ, Νάπολι, Κόμο, Μόντσα, Φιορεντίνα και Ρόμα, με ελάχιστο χρόνο ξεκούρασης ανάμεσα στις αναμετρήσεις.

Rotation και δύσκολες αποφάσεις

Το νέο ρόστερ προσφέρει πολλές επιλογές, αλλά και αρκετά ερωτήματα. Ο Ντιέγκο Μορέιρα μπορεί να χρησιμοποιηθεί τόσο ως φουλ μπακ όσο και πιο ψηλά, ο Τσουκουέζε διεκδικεί σταθερό ρόλο, ενώ απομένει να φανεί πώς θα ενσωματωθεί ο Πούλισικ και ποια θα είναι η θέση του Σισέ.

Ο Αμορίμ έχει ήδη δείξει ότι δεν φοβάται να πάρει σκληρές αποφάσεις, αφήνοντας εκτός βασικών επιλογών ποδοσφαιριστές όπως οι Τομόρι και Φοφανά όταν το έκρινε απαραίτητο. Το rotation αναμένεται να είναι εκτεταμένο, με αρκετούς παίκτες να χρησιμοποιούνται σε περισσότερες από μία θέσεις.

Ηγεσία στα αποδυτήρια

Εξίσου σημαντικό είναι το κομμάτι της προσωπικότητας μέσα στην ομάδα. Με τις αποχωρήσεις του καλοκαιριού, η αντίπαλος του Ολυμπιακού καλείται να μοιράσει εκ νέου τους ρόλους στα αποδυτήρια.

Οι βασικοί πυλώνες της ηγεσίας παραμένουν ο Μενιάν και ο Ραμπιό, ενώ ο Μόντριτς αναμένεται να λειτουργήσει ως ήρεμη, αλλά καθοριστική παρουσία για τους νεότερους. Παράλληλα, ο Γκάμπια καλείται να εκφράσει το αγωνιστικό πνεύμα του συλλόγου μέσα στο γήπεδο.

Το καλοκαίρι ολοκληρώθηκε με μεγάλες επενδύσεις και πολλές αλλαγές. Τώρα, η επιτυχία του νέου πρότζεκτ θα κριθεί από το αν ο Ρούμπεν Αμορίμ καταφέρει να μετατρέψει ένα ακριβό και ανανεωμένο ρόστερ σε ομάδα που θα διεκδικήσει τίτλους.