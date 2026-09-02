Μία περίπτωση με σημαντικές παραστάσεις από το κορυφαίο επίπεδο έχει βάλει στο μικροσκόπιό του ο Ολυμπιακός για την ενίσχυση στα «φτερά», καθώς ο Λίον Μπέιλι της Άστον Βίλα βρίσκεται στη λίστα των Πειραιωτών.

Ο 29χρονος Τζαμαϊκανός διεθνής εξτρέμ αναζητά τρόπο να αποχωρήσει από τον αγγλικό σύλλογο, καθώς δεν βρίσκεται στα πλάνα του Ουνάι Έμερι. Το συγκεκριμένο δεδομένο δημιουργεί πρόσφορο έδαφος για ενδιαφερόμενες ομάδες, με τους «ερυθρόλευκους» να παρακολουθούν σοβαρά την περίπτωσή του.

Μετά την ιστορική μεταγραφή του Γκουστάβο Πουέρτα, ο Ολυμπιακός έχει στρέψει την προσοχή του στην απόκτηση ενός ποιοτικού ακραίου επιθετικού, προκειμένου να προσθέσει ακόμη μία σημαντική επιλογή στο ρόστερ του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ. Σε αυτό το πλαίσιο ξεχωρίζει το όνομα του Μπέιλι.

Τα 32 εκατ. ευρώ και οι αριθμοί στη Γερμανία

Η χρηματιστηριακή αξία του Τζαμαϊκανού ανέρχεται αυτή τη στιγμή στα 14 εκατ. ευρώ, σύμφωνα με το Transfermarkt, ενώ το συμβόλαιό του με την Άστον Βίλα μπαίνει στον τελευταίο χρόνο του, καθώς ολοκληρώνεται το επόμενο καλοκαίρι.

Η αγγλική ομάδα είχε δαπανήσει 32 εκατ. ευρώ για να τον αποκτήσει από την Μπάγερ Λεβερκούζεν το καλοκαίρι του 2021. Ο Μπέιλι είχε προηγουμένως πραγματοποιήσει εξαιρετικές εμφανίσεις στη Bundesliga, προσελκύοντας το ενδιαφέρον αρκετών μεγάλων ευρωπαϊκών συλλόγων. Ο κύκλος του στη Λεβερκούζεν έκλεισε έπειτα από 156 συμμετοχές, στις οποίες κατέγραψε 39 γκολ και 25 ασίστ.

Η πορεία στην Άστον Βίλα και ο δανεισμός στη Ρόμα

Στην Αγγλία συνέχισε να έχει σημαντική παραγωγή στο επιθετικό κομμάτι. Σε 163 παιχνίδια με την Άστον Βίλα σε όλες τις διοργανώσεις σημείωσε 23 τέρματα και μοίρασε 25 ασίστ.

Η περασμένη σεζόν, ωστόσο, εξελίχθηκε διαφορετικά. Ο Μπέιλι παραχωρήθηκε για έξι μήνες ως δανεικός στη Ρόμα, χωρίς να καταφέρει να αποκτήσει μεγάλο χρόνο συμμετοχής. Ο απολογισμός του στην Ιταλία ήταν 11 εμφανίσεις και δύο ασίστ, πριν επιστρέψει στην Αγγλία. Στο υπόλοιπο της περιόδου αγωνίστηκε σε ακόμη 18 παιχνίδια με την Άστον Βίλα.

Η ευρωπαϊκή διαδρομή του είχε αρχίσει ουσιαστικά από το Βέλγιο. Το καλοκαίρι του 2015 η Γκενκ τον απέκτησε από την Κ19 της Τρέντσιν αντί 1,4 εκατ. ευρώ. Με τη βελγική ομάδα ο διεθνής Τζαμαϊκανός πραγματοποίησε 77 συμμετοχές, πετυχαίνοντας 15 γκολ και προσφέροντας 19 ασίστ.

Πλέον, με το μέλλον του στην Άστον Βίλα να βρίσκεται στον «αέρα» και τον ίδιο να αναζητά την επόμενη ομάδα της καριέρας του, ο Μπέιλι αποτελεί μία από τις δυνατές περιπτώσεις που εξετάζει ο Ολυμπιακός για την περαιτέρω ενίσχυση της μεσοεπιθετικής του γραμμής.