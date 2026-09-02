Μία ανάσα από τη δεύτερη θητεία του στην ΑΕΚ βρίσκεται ο Ζοάο Μάριο, ο οποίος έφτασε στην Αθήνα προκειμένου να ολοκληρώσει τη διαδικασία επιστροφής του στους «κιτρινόμαυρους».

Ο 33χρονος Πορτογάλος μεσοεπιθετικός κατάφερε να αποδεσμευτεί από την Μπεσίκτας, καθώς δεν βρισκόταν στα αγωνιστικά πλάνα της τουρκικής ομάδας και είχε συμπεριληφθεί στους ποδοσφαιριστές που δεν υπολογίζονταν.

Η επικείμενη αποχώρηση του Ντέρεκ Κουτέσα για τη Σερβέτ δημιούργησε παράλληλα χώρο στη μεσοεπιθετική γραμμή της ΑΕΚ. Με τη συγκεκριμένη παραχώρηση να βρίσκεται πλέον πολύ κοντά στην ολοκλήρωσή της, η Ένωση επέλεξε να κινηθεί για μία επιπλέον λύση που θα ενισχύσει τις επιλογές του Μάρκο Νίκολιτς.

Η επιλογή του Ζοάο Μάριο μόνο άγνωστη δεν είναι για τους ανθρώπους της ΑΕΚ. Ο Πορτογάλος αγωνίστηκε και την περασμένη σεζόν στους «κιτρινόμαυρους» ως δανεικός, προσφέροντας σημαντικές βοήθειες στον ρόλο της συμπληρωματικής λύσης.

Μάλιστα, μία από τις στιγμές που ξεχώρισαν από την προηγούμενη παρουσία του ήταν το γκολ που σημείωσε απέναντι στον Παναθηναϊκό, κρίνοντας την αναμέτρηση πρωταθλήματος υπέρ της ΑΕΚ.

Συνολικά, κατά την περσινή του θητεία στην Ένωση κατέγραψε 31 συμμετοχές σε περισσότερα από 2.000 αγωνιστικά λεπτά, έχοντας απολογισμό έξι γκολ και τρεις ασίστ.

Πλέον, ο Ζοάο Μάριο βρίσκεται ξανά στην Αθήνα και η ΑΕΚ έχει μπει στην τελική ευθεία για να τον προσθέσει εκ νέου στο ρόστερ της, ενισχύοντας με μία δοκιμασμένη επιλογή τις λύσεις που έχει στη διάθεσή του ο Νίκολιτς.