Στην περίπτωση του Κρίστιαν Γιάκιτς έχει στρέψει την προσοχή του ο ΠΑΟΚ, στο πλαίσιο της αναζήτησης ενός ποδοσφαιριστή που θα ενισχύσει τη μεσαία γραμμή. Ο 29χρονος Κροάτης της Άουγκσμπουργκ βρίσκεται μεταξύ των επιλογών που έχουν ξεχωρίσει στην Τούμπα για τη θέση του αμυντικού μέσου, με τους «ασπρόμαυρους» να έχουν ήδη κάνει τις πρώτες διερευνητικές κινήσεις.

Ο Γιάκιτς δεσμεύεται με τη γερμανική ομάδα μέχρι το καλοκαίρι του 2028, γεγονός που σημαίνει ότι για να προχωρήσει η υπόθεση θα πρέπει να υπάρξει συμφωνία και με την Άουγκσμπουργκ. Από την πλευρά του ΠΑΟΚ έχει εξεταστεί ως πιθανό μοντέλο συμφωνίας ο δανεισμός του 29χρονου με προαιρετική οψιόν αγοράς.

Οι Γερμανοί εμφανίζονται θετικοί στο ενδεχόμενο παραχώρησης του Κροάτη, όχι όμως απαραίτητα με τους όρους που θα επιθυμούσε ο «δικέφαλος». Η Άουγκσμπουργκ προκρίνει είτε την οριστική πώληση του ποδοσφαιριστή είτε έναν δανεισμό που θα περιλαμβάνει υποχρέωση αγοράς.

Αυτή η διαφορά στη φόρμουλα αποτελεί επί της παρούσης το βασικό εμπόδιο για να προχωρήσουν οι συζητήσεις. Ο Γιάκιτς παραμένει πολύ ψηλά στη λίστα του ΠΑΟΚ, χωρίς ωστόσο να έχει επιτευχθεί μέχρι στιγμής συμφωνία ανάμεσα στις εμπλεκόμενες πλευρές.

Παράλληλα, οι Θεσσαλονικείς δεν παίζουν μόνοι τους για την απόκτησή του. Το όνομα του Κροάτη βρίσκεται στο μεταγραφικό ραντάρ και άλλων ευρωπαϊκών συλλόγων, με την Ουνιόν Βερολίνου και την Τορίνο να έχουν επίσης εκδηλώσει ενδιαφέρον.

Τι μπορεί να προσφέρει στον ΠΑΟΚ

Το προφίλ του Γιάκιτς ταιριάζει στα χαρακτηριστικά που αναζητούν οι «Aσπρόμαυροι» για τον άξονά τους. Η φυσική του θέση είναι αυτή του αμυντικού μέσου, διαθέτει δύναμη και ένταση στο παιχνίδι του, ενώ κουβαλά σημαντικές παραστάσεις από το υψηλό επίπεδο και ειδικότερα από την Bundesliga.

Ο Κροάτης γεννήθηκε στις 14 Μαΐου 1997 και έχει ύψος 1,81 μ. Στην καριέρα του έχει φορέσει, μεταξύ άλλων, τις φανέλες της Ντινάμο Ζάγκρεμπ και της Άιντραχτ Φρανκφούρτης, αποκτώντας παράλληλα εμπειρίες από τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις.

Είναι επίσης διεθνής με την εθνική ομάδα της Κροατίας. Στην Άουγκσμπουργκ μετακινήθηκε τον Ιανουάριο του 2024, αρχικά ως δανεικός από την Άιντραχτ. Οι εμφανίσεις του οδήγησαν τον γερμανικό σύλλογο στην απόφαση να ενεργοποιήσει λίγους μήνες αργότερα την οψιόν αγοράς του.

Ο ΠΑΟΚ έχει, λοιπόν, προχωρήσει πέρα από το στάδιο της απλής καταγραφής του ονόματος, διερευνώντας ήδη τις συνθήκες μιας πιθανής μεταγραφής. Το επόμενο και καθοριστικό βήμα είναι να διαπιστωθεί εάν μπορεί να βρεθεί κοινός τόπος με την Άουγκσμπουργκ ως προς τη μορφή της συμφωνίας, ώστε η περίπτωση του Γιάκιτς να προχωρήσει προς την Τούμπα.