Δέκα χρόνια μπορούν να αλλάξουν πολλά στο ποδόσφαιρο και η περίπτωση της Γιουβέντους αποτελεί ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα. Το καλοκαίρι του 2016 οι «μπιανκονέρι» προκαλούσαν αίσθηση στην Ευρώπη ενεργοποιώντας τη ρήτρα του Γκονσάλο Ιγουαΐν και παίρνοντάς τον από τη μεγάλη αντίπαλο Νάπολι. Μία δεκαετία αργότερα, η λύση για την κορυφή της επίθεσης ακούει στο όνομα Νικ Βολτεμάντε και έρχεται από τη Νιούκαστλ με μονοετή δανεισμό.

Η σύγκριση των δύο υποθέσεων αποτυπώνει με τον πιο ξεκάθαρο τρόπο πόσο διαφορετικά είναι πλέον τα δεδομένα για τη «Γηραιά Κυρία».

Το 2016 η απόκτηση του Ιγουαΐν έμοιαζε αρχικά σχεδόν αδύνατη. Η Γιουβέντους, όμως, δεν χρειάστηκε να βρει συμβιβαστική λύση με τη Νάπολι. Παρά την προσπάθεια του Αουρέλιο Ντε Λαουρέντις να αποτρέψει τη μεταγραφή και την άρνησή του να δεχτεί έμψυχα ανταλλάγματα, οι Τορινέζοι ενεργοποίησαν τη ρήτρα αποδέσμευσης του Αργεντινού.

Τα 90 εκατ. ευρώ καταβλήθηκαν σε δύο δόσεις και μέσα σε διάστημα μόλις ενός έτους η οικονομική υποχρέωση προς τη Νάπολι είχε καλυφθεί. Παράλληλα, ο Ιγουαΐν υπέγραψε τετραετές συμβόλαιο με καθαρές ετήσιες αποδοχές 7,5 εκατ. ευρώ, περίπου 15 εκατ. μικτά. Συνυπολογίζοντας μεταγραφή και απολαβές, η συνολική επένδυση της Γιουβέντους για τον βασικό της φορ έφτανε περίπου στα 150 εκατ. ευρώ.

Από την τεράστια επένδυση στη λύση του δανεισμού

Δέκα χρόνια αργότερα, η αναζήτηση επιθετικού είχε εντελώς διαφορετική κατάληξη. Η Γιουβέντους προσπάθησε να κλείσει νωρίτερα το συγκεκριμένο μέτωπο, εξετάζοντας μεταξύ άλλων την ανανέωση του Βλάχοβιτς και την περίπτωση του Λεβαντόφσκι, χωρίς όμως να βρεθεί λύση.

Έτσι, χρειάστηκε να φτάσει στην τελευταία ημέρα των μεταγραφών για να αποκτήσει τον Νικ Βολτεμάντε από τη Νιούκαστλ. Ο Γερμανός επιθετικός μετακομίζει στο Τορίνο με πληρωμένο δανεισμό διάρκειας ενός έτους, χωρίς να προβλέπεται δυνατότητα αγοράς του από τη Γιουβέντους.

Αγωνιστικά, οι προσδοκίες είναι μεγάλες. Ο Λουτσιάνο Σπαλέτι έχει επισημάνει την ανάγκη ύπαρξης ενός επιθετικού που θα μπορεί να μετατρέπει σε γκολ τη δουλειά ολόκληρης της ομάδας και ο Βολτεμάντε καλείται να καλύψει ακριβώς αυτό το κενό.

Ufficiale | Nick Woltemade è un nuovo giocatore bianconero ⚪️⚫️



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Το εάν θα αποδειχθεί η σωστή επιλογή θα φανεί στο γήπεδο. Η ιδιαιτερότητα της συμφωνίας, ωστόσο, βρίσκεται αλλού. Ακόμη και σε περίπτωση που ο Γερμανός πραγματοποιήσει εξαιρετική σεζόν, η Γιουβέντους δεν έχει εξασφαλίσει κάποιον μηχανισμό για να τον κρατήσει. Θα πρέπει να επιστρέψει στη Νιούκαστλ ή να ξεκινήσουν νέες διαπραγματεύσεις, πιθανότατα με εντελώς διαφορετικές οικονομικές απαιτήσεις από την πλευρά του αγγλικού συλλόγου.

Μία αντιστροφή ρόλων για τη Γιουβέντους

Εκεί βρίσκεται και η μεγαλύτερη διαφορά σε σχέση με το παρελθόν. Κάποτε ήταν η Γιουβέντους εκείνη που είχε τη δυνατότητα να επιβάλλει τους όρους της στην αγορά και να παραχωρεί δανεικούς ποδοσφαιριστές που δεν χωρούσαν στο ρόστερ της. Στην περίπτωση του Βολτεμάντε βρίσκεται στην απέναντι πλευρά, αποκτώντας προσωρινά έναν παίκτη του οποίου τα δικαιώματα παραμένουν εξ ολοκλήρου στη Νιούκαστλ.

Η συγκεκριμένη εξέλιξη ήρθε στο τέλος μιας δύσκολης μεταγραφικής περιόδου για τους «Mπιανκονέρι». Το ζήτημα του επιθετικού παρέμενε ουσιαστικά ανοικτό για περίπου έξι μήνες, παρά το γεγονός ότι ήταν γνωστό εδώ και καιρό πως οι Ντέιβιντ και Οπέντα δεν βρίσκονταν στα πλάνα, ενώ ο Βλάχοβιτς ήθελε να αξιοποιήσει στο έπακρο την προοπτική να μείνει ελεύθερος.

Την ίδια στιγμή, ο Σπαλέτι αναγκάστηκε να αναθεωρήσει ορισμένα δεδομένα μέσα στο υπάρχον ρόστερ. Ο Νίκο Γκονζάλες, ο οποίος μέχρι πρότινος βρισκόταν κοντά στην έξοδο, και ο Κουπμάινερς, που είχε περάσει στο περιθώριο, ήταν εκείνοι που έδωσαν τη λύση στη Γιουβέντους δύο ημέρες πριν από την άφιξη του Βολτεμάντε. Ακόμη και ο Ντάγκλας Λουίς επανήλθε την τελευταία στιγμή στα πλάνα του Ιταλού τεχνικού.

Μέσα σε αυτό το σκηνικό, ο Σπαλέτι αναδεικνύεται σε κομβικό πρόσωπο για τη νέα Γιουβέντους. Η άφιξη του Βολτεμάντε τού προσφέρει πλέον τον επιθετικό που ζητούσε, όμως παράλληλα ο τρόπος με τον οποίο ολοκληρώθηκε η συμφωνία φανερώνει πόσο διαφορετική είναι η θέση της Γιουβέντους στη μεταγραφική αγορά σε σχέση με εκείνη του καλοκαιριού του 2016.