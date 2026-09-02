Στα ερυθρόλευκα και με τη βούλα ο Γκουστάβο Πουέρτα, καθώς ο Ολυμπιακός επισημοποίησε την Τετάρτη (2/9) την απόκτηση του 23χρονου Κολομβιανού μέσου από τη Ράσινγκ Σανταντέρ.

Πρόκειται για μία μεταγραφή που γράφει ιστορία για τα ελληνικά δεδομένα, με τους Πειραιώτες να πραγματοποιούν το ακριβότερο deal που έχει καταγραφεί στο ποδόσφαιρο της χώρας.

Για να κάνουν δικό τους τον Πουέρτα, οι «ερυθρόλευκοι» κατέβαλαν στη Ράσινγκ Σανταντέρ τα 16 εκατ. ευρώ που προβλέπονταν στη ρήτρα του ποδοσφαιριστή. Μάλιστα, σύμφωνα με τις σχετικές πληροφορίες, το συνολικό κόστος της συμφωνίας έφτασε κοντά στα 20 εκατ. ευρώ, ποσό πρωτοφανές για τα δεδομένα του ελληνικού πρωταθλήματος.

Ο Κολομβιανός χαφ είχε φτάσει στην Ελλάδα από το απόγευμα της Τρίτης (1/9), προκειμένου να ολοκληρώσει τις τελευταίες διαδικασίες της μεταγραφής του. Πέρασε με επιτυχία από τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις και στη συνέχεια έβαλε την υπογραφή του στο νέο του συμβόλαιο.

Η συμφωνία του Πουέρτα με τον Ολυμπιακό έχει διάρκεια τεσσάρων ετών, έως το 2030, με τον 23χρονο να τίθεται πλέον στη διάθεση του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ. Μετά την ολοκλήρωση του τυπικού σκέλους ακολούθησαν και οι καθιερωμένες φωτογραφίσεις, πριν οι Πειραιώτες ανακοινώσουν επίσημα τη σπουδαία μεταγραφική τους κίνηση.

Η ανακοίνωση:

Η ΠΑΕ Ολυμπιακός ανακοινώνει την απόκτηση του Γκουστάβο Πουέρτα. Ο διεθνής Κολομβιανός μέσος είναι γεννημένος στις 23 Ιουλίου 2003 και αποκτήθηκε από τη Racing Santander, με την οποία εφέτος έχει αγωνιστεί σε τρία παιχνίδια της La Liga ως βασικός. Με την ομάδα της Κανταβρίας έχει κάνει 36 συμμετοχές συνολικά, με απολογισμό τρία γκολ και μια ασίστ.

Το νέο μεταγραφικό απόκτημα της ομάδας μας ξεκίνησε από τη Bogotá της πατρίδας του και το 2023 πήρε μεταγραφή στη Γερμανία για λογαριασμό της Leverkusen (10 συμμετοχές). Την αγωνιστική περίοδο 2024-2025 αγωνίστηκε στη Hull City (31 παιχνίδια, 1 γκολ).

Ο Πουέρτα είναι 11 φορές διεθνής με την εθνική ομάδα της Κολομβίας και ήταν βασικός σε όλους της τους αγώνες στην πορεία μέχρι τους «16» του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026.

Γκουστάβο, καλώς όρισες στην οικογένεια του Θρύλου!

Νωρίτερα, οι «ερυθρόλευκοι» είχαν προαναγγείλει την εν λόγω μεταγραφή με ένα βίντεο όπου φαινόταν το κινητό (σσ του Πουέρτα) να δέχεται κλήση από τον Ολυμπιακό.