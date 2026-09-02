Όλα δείχνουν πως ο Ντέρεκ Κουτέσα ετοιμάζεται να ολοκληρώσει την παρουσία του στην ΑΕΚ και να επιστρέψει στη Σερβέτ, σύμφωνα με δημοσίευμα από την Ελβετία.

Όπως αναφέρει η ελβετική ιστοσελίδα «tdg», ο 28χρονος εξτρέμ αναμένεται να αποχωρήσει από την «Ένωση», προκειμένου να συνεχίσει την καριέρα του στην ομάδα της Γενεύης.

Η συγκεκριμένη εξέλιξη έρχεται σε μία περίοδο κατά την οποία ο Κουτέσα βρίσκεται εκτός των αγωνιστικών πλάνων του Μάρκο Νίκολιτς. Ενδεικτικός είναι άλλωστε ο ελάχιστος χρόνος συμμετοχής που έχει πάρει μέχρι στιγμής στη σεζόν.

Συγκεκριμένα, στα πέντε παιχνίδια που έχει δώσει φέτος η ΑΕΚ, ο Ελβετός ποδοσφαιριστής έχει καταγράψει μόλις 18 λεπτά συμμετοχής. Αυτά ήρθαν στην εντός έδρας αναμέτρηση απέναντι στον Ηρακλή, όταν χρησιμοποιήθηκε ως αλλαγή.

Με βάση, λοιπόν, τα όσα υποστηρίζουν στην Ελβετία, ο Κουτέσα βρίσκεται πλέον στην πόρτα της εξόδου από την ΑΕΚ, με τη Σερβέτ να αποτελεί τον επόμενο σταθμό της καριέρας του.