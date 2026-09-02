Με μία κίνηση που προκάλεσε αίσθηση ολοκλήρωσε τη θερινή μεταγραφική περίοδο η Μάντσεστερ Σίτι, κάνοντας δικό της τον Έντσο Φερνάντες (25 ετών, 1,78 μ.) από την Τσέλσι. Οι «πολίτες» χρειάστηκε να βγάλουν από τα ταμεία τους 145 εκατ. ευρώ, ισοφαρίζοντας έτσι την ακριβότερη μεταγραφή που έχει πραγματοποιηθεί στην ιστορία της Premier League.

Το μέλλον του Αργεντινού διεθνούς μέσου αποτέλεσε ένα από τα μεγαλύτερα μεταγραφικά σίριαλ του καλοκαιριού στην Ευρώπη, με την οριστική απάντηση να έρχεται λίγο πριν πέσει η αυλαία του παζαριού.

Η Μάντσεστερ Σίτι ήταν τελικά εκείνη που κατάφερε να εξασφαλίσει την υπογραφή του, φτάνοντας σε συμφωνία με την Τσέλσι στα 145 εκατ. ευρώ. Με αυτό το ποσό, η μετακίνηση του Φερνάντες έπιασε στην κορυφή της σχετικής λίστας εκείνη του Αλεξάντερ Ίσακ, ο οποίος έναν χρόνο νωρίτερα είχε αφήσει τη Νιούκαστλ για τη Λίβερπουλ.

Introducing our new Argentinian Blue 🇦🇷🩵 pic.twitter.com/nEHQ1oM855 — Manchester City (@ManCity) September 1, 2026

Ο 25χρονος έβαλε την υπογραφή του σε συμβόλαιο που τον συνδέει με τη Σίτι μέχρι το 2031 και στις πρώτες του δηλώσεις στάθηκε στη νοοτροπία νικητή που χαρακτηρίζει τη νέα του ομάδα, επισημαίνοντας πως πρόκειται για έναν σύλλογο άρρηκτα συνδεδεμένο με τις επιτυχίες.

Εξίσου εντυπωσιακό είναι και το οικονομικό σκέλος της συμφωνίας για τον ίδιο τον ποδοσφαιριστή. Σύμφωνα με όσα αναφέρουν τα αγγλικά Μέσα, οι ετήσιες απολαβές του στο Μάντσεστερ θα αγγίζουν τα 23 εκατ. ευρώ, υπερδιπλασιάζοντας ουσιαστικά τις αποδοχές που είχε στην Τσέλσι.

Κάπως έτσι κλείνει για τον Φερνάντες ένα κεφάλαιο 3,5 ετών στο Στάμφορντ Μπριτζ. Στο διάστημα της παρουσίας του με τη φανέλα των Λονδρέζων κατέγραψε συνολικά 170 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις, έχοντας απολογισμό 30 γκολ και 31 ασίστ.

Πλέον ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο στην καριέρα του, αυτή τη φορά με τη φανέλα της Μάντσεστερ Σίτι και με μία μεταγραφή που τον τοποθέτησε στην κορυφή της ιστορικής λίστας της Premier League.