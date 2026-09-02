Η μεταγραφική περίοδος στην Ισπανία ολοκληρώθηκε χωρίς να υπάρξει, σύμφωνα με τα ισπανικά δημοσιεύματα, νέα βελτιωμένη πρόταση του Παναθηναϊκού για τον Αζεντίν Ουναΐ. Αυτό, ωστόσο, δεν βάζει τέλος στην προσπάθεια των «πράσινων» για την επιστροφή του Μαροκινού μέσου. Αντίθετα, δημιουργεί νέα δεδομένα στην υπόθεση.

Το «τριφύλλι» εξακολουθεί να πιέζει για να φέρει ξανά τον διεθνή χαφ στην Ελλάδα και έχει δείξει ότι είναι διατεθειμένο να κάνει σημαντική οικονομική υπέρβαση προκειμένου να πετύχει τον στόχο του.

Το βράδυ της Τρίτης (01/09), ο δημοσιογράφος Νιλ Σολά ανέφερε πως η Τζιρόνα δεν έκανε αποδεκτές τις προτάσεις που είχε στα χέρια της από τον Παναθηναϊκό. Σύμφωνα με την ίδια ενημέρωση, η ισπανική ομάδα θεωρούσε ότι μπορούσε να εξασφαλίσει περισσότερα χρήματα από την παραχώρηση του Ουναΐ.

Λίγο αργότερα ήρθε νέα πληροφόρηση από τον Ιβάν Κιρός, ο οποίος κινήθηκε στο ίδιο μήκος κύματος, προσθέτοντας πως οι «πράσινοι» δεν επέστρεψαν με βελτιωμένη πρόταση πριν κλείσει το μεταγραφικό παράθυρο στην Ισπανία.

Οι απαιτήσεις της Τζιρόνα για την παραχώρηση του Μαροκινού φέρονται να βρίσκονται κοντά στα 20 εκατ. ευρώ. Ο Ισπανός δημοσιογράφος έκανε ειδικότερα λόγο για ένα μοντέλο συμφωνίας που θα περιλαμβάνει πληρωμένο δανεισμό ύψους 2 εκατ. ευρώ και υποχρεωτική οψιόν αγοράς στα 13 εκατ. ευρώ.

Γιατί το κλείσιμο της La Liga δεν βγάζει τον Παναθηναϊκό από το παιχνίδι

Η ισπανική μεταγραφική αγορά έκλεισε το βράδυ της Τρίτης (01/09), όμως αυτή η εξέλιξη δεν λειτουργεί εις βάρος του Παναθηναϊκού. Από τη στιγμή που οι ισπανικές ομάδες δεν μπορούν πλέον να κινηθούν για τον Ουναΐ, περιορίζεται ο αριθμός των πιθανών ανταγωνιστών για την απόκτησή του.

Έτσι, οι «πράσινοι» διατηρούν τη δυνατότητα να επιστρέψουν στις συζητήσεις με την Τζιρόνα και να επιχειρήσουν να διαμορφώσουν διαφορετικά δεδομένα στις διαπραγματεύσεις.

Υπάρχει, βέβαια, ένα σημαντικό χρονικό όριο. Εφόσον ο Παναθηναϊκός θέλει να αποκτήσει τον Ουναΐ και να τον συμπεριλάβει στην ευρωπαϊκή λίστα του για τη League Phase του Conference League, θα πρέπει να έχει ολοκληρώσει τη συμφωνία με την Τζιρόνα μέχρι το βράδυ της Τετάρτης (02/09).

Η υπόθεση, επομένως, παραμένει ανοικτή, με το «τριφύλλι» να εξακολουθεί να ελπίζει στην επιστροφή ενός ποδοσφαιριστή για τον οποίο έχει δείξει ξεκάθαρα πόσο πολύ ενδιαφέρεται.

Σύμμαχος του Παναθηναϊκού στην προσπάθεια αυτή είναι και το γεγονός ότι έχουν πλέον κλείσει τα μεταγραφικά παράθυρα στα μεγάλα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα, μεταξύ των οποίων η La Liga, η Premier League, η Serie A, η Bundesliga και η Ligue 1.

Ανοικτή παραμένει, αντίθετα, η αγορά της Σαουδικής Αραβίας. Η Αλ Ιτιχάντ έχει εκφράσει ενδιαφέρον για τον Ουναΐ, ωστόσο ο ίδιος ο Μαροκινός δεν επιθυμεί να συνεχίσει εκεί την καριέρα του.