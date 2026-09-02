Ο Ολυμπιακός δεν περιορίζεται πλέον στην ανάδειξη ποδοσφαιριστών. Το μοντέλο του συλλόγου έχει περάσει σε άλλο επίπεδο, καθώς οι παίκτες που αναδεικνύονται από τις «ερυθρόλευκες» υποδομές ή αποκτούν υπεραξία στον Πειραιά μετατρέπονται πλέον σε σημαντικά οικονομικά assets. Η φετινή μεταγραφική περίοδος αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα, με τα έσοδα από τις αποχωρήσεις να ξεπερνούν ήδη τα 80 εκατομμύρια ευρώ.

Ο Ολυμπιακός έχει επενδύσει σημαντικά ποσά για την ενίσχυση του ρόστερ του, όμως εξίσου εντυπωσιακή είναι η άλλη πλευρά της μεταγραφικής του δραστηριότητας. Συνολικά εννέα ποδοσφαιριστές αποχώρησαν μέσα στο καλοκαίρι, αποφέροντας σημαντικά έσοδα στον σύλλογο και επιβεβαιώνοντας την αποτελεσματικότητα του συγκεκριμένου μοντέλου.

Στην κορυφή βρίσκεται ο Κωνσταντής Τζολάκης. Η μετακίνησή του στη Χαλ απέφερε 23.300.000 ευρώ στον Ολυμπιακό, αποτελώντας παράλληλα την ακριβότερη μεταγραφή στην ιστορία της νεοφώτιστης στην Premier League αγγλικής ομάδας.

Στη δεύτερη θέση βρίσκεται ο Αντρέ Λουίζ, ο οποίος, παρά τον περιορισμένο χρόνο συμμετοχής που είχε με την ερυθρόλευκη φανέλα, παραχωρήθηκε έναντι 19.500.000 ευρώ και αποτελεί την τρίτη ακριβότερη πώληση στην ιστορία του Ολυμπιακού.

Ακολούθησε η μεταγραφή του Χρήστου Μουζακίτη στη Χαλ. Ο 19χρονος διεθνής μέσος έκανε το ίδιο δρομολόγιο με τον Τζολάκη, με την αγγλική ομάδα να καταβάλλει 15.000.000 ευρώ για το 50% των δικαιωμάτων του ποδοσφαιριστή.

Σημαντική ήταν και η πώληση του Κοστίνια. Ο Πορτογάλος δεξιός μπακ μετακόμισε στην Μπράιτον, η οποία κατέβαλε 12.700.000 ευρώ στον Ολυμπιακό. Εκεί θα συναντήσει τους Μπάμπη Κωστούλα και Στέφανο Τζίμα, δημιουργώντας ακόμη μία σύνδεση του Πειραιά με το αγγλικό ποδόσφαιρο.

Την πρώτη πεντάδα των φετινών πωλήσεων συμπληρώνει ο Oρτέγκα, ο οποίος παραχωρήθηκε στη Ρίβερ Πλέιτ έναντι περίπου 5.000.000 ευρώ.

Οι συγκεκριμένες μεταγραφές αποτυπώνουν ξεκάθαρα τη μεταβολή του Ολυμπιακού τα τελευταία χρόνια: από έναν σύλλογο που αναδεικνύει και αξιοποιεί ποδοσφαιριστές, σε έναν οργανισμό που μπορεί να τους μετατρέπει σε assets πολλών εκατομμυρίων ευρώ.

Αναλυτικά οι πωλήσεις του Ολυμπιακού